Amerikansk basketstjerne til russisk straffekoloni

FLYTTES TIL STRAFFEKOLONI: Den amerikanske basketstjerna Brittney Griner (32), som har sittet fengslet i Russland i mer enn åtte måneder, skal flyttes til en såkalt straffekoloni, opplyser advokatene hennes. Verken advokatene eller familien får vite hvilken straffekoloni Griner vil bli flyttet til, men forventer å få en beskjed når hun er fremme på det nye stedet. Flytteprosessen kan ta omtrent to uker.

Straffekoloniene i Russland er beryktede for tøffe forhold og å være brutale mot de innsatte. Blant annet har opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj og medlemmene i Pussy Riot måttet sone dommene sine i slike kolonier.

Griner ble satt i arrest dager før invasjonen av Ukraina 24. februar, og amerikanske myndigheter har siden dette jobbet hardt for å løslate henne. Saken har blitt en geopolitisk knute i en tid med iskalde diplomatiske bånd mellom USA og Russland. Blant annet har USA foreslått å sende tilbake russiske fanger for å få Griner tilbake.

32-åringen ble dømt for å ha reist med en minimal mengde cannabisolje da hun var i Russland for å spille basket i vintersesongen. Stoffet hun ble tatt med var lovlig i Arizona, der Griner fikk den på legeresept, og hun har hele tiden nektet for at hun forsøkte å gjøre noe straffbart.

QATAR-SJEFER PLANLA PR-TILTAK MOT NORSKE KRITIKERE: I en intern krise-chat lekket av VM-komiteen kommer det fram hvordan VM-sjefer og kommunikasjonsrådgivere diskuterer hvordan de skal håndtere all den negative omtalen fra nordiske kritikere.