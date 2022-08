Al Qaida-topp drept i Kabul

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

AL-QAIDA-LEDER AYMAN AL-ZAWHARI er drept i et amerikansk droneangrep mot en bolig i sentrum av Kabul, der terroristlederen skal ha flyttet inn etter at Taliban returnerte til makta i fjor. Angrepet er USAs første i Afghanistan etter at militæret forlot landet i august, og en triumf for etterretningstjenestene som har jaktet på det som er regnet som hovedmannen bak terrorangrepene 11. september 2001 i over to tiår. «Uansett hvor lang tid det tar, og hvor du gjemmer deg: Er du en trussel mot vårt folk vil USA finne deg og ta deg ut», sa president Joe Biden i en tale […]