Abortforbud gjør at flere kvinner vil stemme i USA

ABORTSAK MOBILISERER: Avgjørelsen i USAs høyesterett om å oppheve den generelle retten til abort har gitt en signifikant økning i antall kvinner som registrerer seg for å kunne stemme ved valg. Det viser en analyse av ti delstater som New York Times har gjort. I snitt utgjorde kvinner 55 prosent av nyregistrerte stemmeberettigede i måneden umiddelbart etter avgjørelsen i slutten av juni, mot rundt 50 prosent i mai, før det ble kjent at Høyesterett-avgjørelsen var nærstående.

I delstaten Kansas var hele 70 prosent kvinner i uka etter avgjørelsen, noe som kan ha vært avgjørende for at et lovforslag om å forby abort med stort flertall ble stemt ned i en folkeavstemning for tre uker siden.





Økningen tyder på at abortsaken mobiliserer mange kvinner til å engasjere seg, selv om den i seg i selv ikke er stor nok til å gi særlig utslag på den totale kjønnsfordelingen av velgermassen, skriver avisa.