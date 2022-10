83 prosent av dyrelivet i innsjøer og elver er borte siden 1950

TORSDAG SLAPP WWF «The Living Planet Report 2022», og det er vanskelig å overdrive hvor dramatisk lesing den bød på. Rapporten, som blir laget i samarbeid med Zoological Society of London, slippes annethvert år og gjør opp status for klodens biologiske mangfold. Forskere har valgt ut 32 000 dyrebestander av 5230 arter som er representative for sine naturtyper og dermed gode indikatorer på naturens tilstand, og fulgt utviklingen siden 1970.

KONKLUSJONENE ER KNAPT til å tro. De overvåkede populasjonene er redusert med 69 prosent siden 1970. I verdens innsjøer og elver er tallene enda verre. 83 prosent av dyrene er borte siden 50-tallet. Antallet anadrome fisk, fisk som veksler mellom liv i saltvann og ferskvann som laks, ål og sjøørret, er redusert med 73 prosent.