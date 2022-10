Unike scener: Macron ringer Putin mens staben holder pusten for krigsutbrudd

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

Redaksjonens månedlige kulturtips. Du har tilgang til denne artikkelen fordi du er abonnent hos Filter. Takk for det! DOKUMENTAR: Ifølge uskrevne regler for internasjonale forbindelser blir samtaler mellom statsledere aldri offentliggjort. Filmskaperen Guy Lagache fikk likevel et unntak da han skulle lage dokumentar om hvordan den franske presidenten Emmanuel Macron turnerte å ha det rullerende presidentskapet i EU våren 2022. Fokuset blir selvsagt et helt annet med det som skjer i februar. Scenen i «Un président, l’Europe et la guerre», der man er med Macrons stab idet de lytter til sjefens telefonsamtale med Vladimir Putin bare fire dager før krigsutbruddet […]