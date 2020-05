I dag starter straffesaken mot den 22 år gamle Bærums-mannen Philip Manshaus, som er tiltalt for drap på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og for terrorhandling ved drapsforsøk i al-Noor-moskeen i Bærum i fjor sommer. Han påberoper seg nødrett. Filter Nyheter har publisert en artikkel om Manshaus’ utvikling de to årene forut for angrepet.

Blodprøver fra nærmere 400 personer viser at 2 av 100 i Norge har antistoffer mot det nye koronaviruset, skriver NTB. Det tyder på at en liten del av befolkningen har vært smittet, ifølge forskere ved FHI. Analysene er gjort ved Oslo universitetssykehus.

I kveld skal regjeringen kunngjøre planen for hvordan Norge skal åpnes videre, deriblant om skolebarn mellom 5. og 10. klasse får vende tilbake på skolen. I mellomtiden har internasjonale forskere gjort flere analyser av barns smittepotensiale som kan sette kjepper i hjulene for det:

Den ene studien, publisert i tidsskriftet Science, analyserer data fra 636 personer i Wuhan og 557 personer i Shanghai. Personene har selv rapportert symptomer, så smittede som ikke merker noe er ikke med i studien. Forskerne fant at barn i alderen 0–14 år har omtrent en tredjedels sjanse for å bli smittet av koronaviruset sammenlignet med voksne, skriver VG, som har hentet intervju-sitater fra den amerikanske avisen New York Times. På skolen har barn omtrent tre ganger så mye kontakt med andre enn det voksne har, og dermed tre ganger så mange muligheter for å bli smittet.

En tysk studie fant ingen forskjell i smitteutbredelse blant ulike aldersgrupper. Forskerne konkluderer med at barn kan være like smittsomme som voksne, og advarer mot en ubegrenset gjenåpning av skoler og barnehager. OBS: Studien er ikke fagfellevurdert.

Dagens Næringslivs avsløringer om den gang Statoils oljesand-investeringer i USA i 2013, ruller videre. Pengene rant ut for selskapet, som ikke forstod kompleksiteten i markedet de gikk inn i før de satt i det, ifølge mannen som var sentral i arbeidet den gang, Torgrim Reitan: «Det er enormt med transaksjoner, enormt med motparter og enormt med royaltyeiere. Vi hadde 200.000 sjekker hvert år. I noen brønner har du hundre eiere og med en gang en bestefar dør, har du fire nye». Equinor har tapt over 200 milliarder kroner i USA over 20 år, ifølge DN. Pengene fløt også på grunn av en «løssluppen forretningskultur som vakte oppsikt selv blant oljecowboyer i Texas», skriver avisen. For eksempel kjøpet av verdens nest dyreste kalkun: 700 000 kroner.

Russlands president Vladimir Putins popularitet blant velgerne er på et historisk lavt nivå, 59 prosent. Det er sju år siden sist presidenten var like upopulær, ifølge Moscow Times. Ifølge spørreundersøkelsen utført av Levada Center i slutten av april, da det meste av landet var stengt, var 33 prosent misfornøyde med Putins korona-håndtering.

Artisten Banksy har tegnet en hyllest til britiske helsearbeidere, som nå står utstilt på sykehuset i Southhampton. Se det her.

