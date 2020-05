SKYVER PÅ MASSETESTING: 7. april uker siden erklærte regjeringen at fem prosent av befolkningen i kommunene skulle massetestes. 7. mai ble målsettingen lagt på is, skriver Aftenposten. «Slik situasjonen er nå, er det tilstrekkelig med 1,5 prosent», sier helsedirektør Bjørn Guldvog til avisen. I praksis testes nå ca. 0,35 prosent befolkningen i Norge hver uke. Han legger til at på lang sikt er målet fortsatt 5 prosent.

BLIR VI FLOKKIMMUNE SNART? Omfattende testing av nær 70 000 mennesker i hardt koronarammede Spania tyder på at det er langt igjen: Foreløpige resultater viser at bare 5 prosent av den spanske befolkningen har utviklet antistoffer og er immune mot koronaviruset. Studien avdekker også store mørketall over hvor mange som har vært smittet: Mens de offisielle tallene ligger rundt 230 000, har forskerne regnet seg fram til cirka 2,35 millioner. Filter Nyheter har sett nærmere på studien. Les artikkelen her.

ENDRER VASKERÅD: Leger har slått alarm om at barn nå vasker hendene så ofte at de blir såre og utsatte for infeksjoner. Nå endrer FHI vaskerådene til at hånddesinfeksjon kan erstatte vask når hendene ikke er synlig skitne, skriver Aftenposten.

Ordføreren i Brasils største by, São Paulo, har sagt at helsesystemet kan kollapse etter hvert som intensivsengene fylles. Byens offentlige sykehus har nådd 90 prosent kapasitet og kan sprenges innen to uker, skriver BBC. Bruno Covas sier folk som ikke tar lockdown seriøst spiller russisk rulett med folks liv. São Paulo er landet hardest rammete, med nesten 3000 dødsfall så langt. Lørdag passerte Brasil landene Spania og Italia i antall registrerte smittede, og har verdens fjerde flest smittede med totalt over 240 000, nær 8 000 siste døgn. Bare USA, Russland og Storbritannia har høyere tall.

ENKELT Å SPORE MILITÆRE: NRK fortsetter sin artikkelserie om hvor enkelt det er å spore enkeltpersoner, også folk i sensitive stillinger, gjennom å kjøpe mobildata fra selskaper som samler inn posisjonsdata med mer. NRK har blant annet sporet bevegelsene til offiserer med inngående kunnskap samt tilgang til sensitive områder.

KREVER UTLAND-SALG: Rødt og SV krever at Equinor selger seg ned i selskaper og felt i utlandet etter DNs artikler om at selskapet har tapt 200 milliarder på 20 år i USA. Også Ap-politikere har støttet dette: Partiets stortingsvara Leif Sande sa følgende til Stavanger Aftenblad: «Vi bør slå sammen Equinor med Petoro og danne et selskap som konsentrerer seg utelukkende om norsk sokkel og satser tungt på å produsere olje med minst mulig utslipp. I tillegg kan vi ha et statlig Equinor som tar seg av fornybarsatsingen».

TABUER FØR TERROR: Før de siste dagene av rettssaken mot Philip Manshaus har vi gjennomgått hva politiet fant ut om den gryende høyreekstremistens nettaktivitet. I starten av 2018 gjorde han søk som «Nazi», «nigger», «genocide», «Breivik», «Holocaust», «Nordisk motstandsbevegelse» og «8Chan», men interessen for rasisme, antisemittisme, nazisme og grenseoverskridende ytringer på nettet tok ikke overhånd før i 2019. Les artikkelen her.

TAR ÅR Å FÅ TIDLIG ULTRALYD: Filter Nyheter har sett nærmere på de tre opposisjonspartiene Frp, Ap og SVs endringer i bioteknologiloven. Stortingets Helse- og omsorgskomité legger frem sin innstilling i morgen tirsdag, og de tre partiene har gått sammen i et skjørt flertall for å tillate eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, og tidlig ultralyd. Vi har tatt for oss detaljene i endringene, og snakket med fagpersoner for å høre om forslaget er så gjennomdiskutert og gjennomarbeidet som det fremstilles:

Nå satser vi!

Rundt 1500 av dere har valgt å støtte Filter hver måned og få vårt nye magasin i posten. Takk! Vi ønsker nå å utvide vår redaksjon med en ny journalist, og det er her du kommer inn.

Når vi når 2000 månedlige støttespillere vil vi ansette en journalist som skal dekke helse og vitenskap på Filter-måten. Det betyr at du kan være med å ansette den journalisten samtidig som du får Filter på papir!

For 100,- kroner i måneden får du Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Bli abonnent i dag, og hjelp oss nå målet! Om du allerede er abonnent og verver en venn sender vi deg en Filter t-skjorte som takk. Alt du trenger å gjøre er å få din venn til å sende oss en mail så sender vi den til deg.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.