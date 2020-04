Her er vår artikkel om hvordan useriøs eller unøyaktig korona-forskning på mange titalls legemidler nå blir publisert uten kvalitetskontroll. – Det verste som kan skje, er at vi begynner å behandle koronapasienter med medikamenter som ikke virker. Da er det i så fall bare bivirkningene som står igjen, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Japan , et av landene som i utgangspunktet klarte å sette epidemien på vent, har nå over 7000 bekreftede tilfeller og ser ut til å ha alvorlige problemer med sykehuskapasiteten. Fagforeningene til ambulansearbeidere og akuttmedisinere hevder, ifølge nyhetsbyrået AP, at personer med annen alvorlig sykdom har blitt avvist ved akuttmottak.

, et av landene som i utgangspunktet klarte å sette epidemien på vent, har nå over 7000 bekreftede tilfeller og ser ut til å ha alvorlige problemer med sykehuskapasiteten. Fagforeningene til ambulansearbeidere og akuttmedisinere hevder, ifølge nyhetsbyrået AP, at personer med annen alvorlig sykdom har blitt avvist ved akuttmottak. Et fengsel i Chicago i USA har flere enn 500 smittede – over 300 innsatte og drøyt 200 ansatte. Forsvarsadvokater har uten hell forsøkt å få innsatte løslatt av medisinske årsaker.

– over 300 innsatte og drøyt 200 ansatte. Forsvarsadvokater har uten hell forsøkt å få innsatte løslatt av medisinske årsaker. Avsløringene om Donald Trumps manglende planlegging og dødelig forsinkede respons på korona-krisen fortsetter å komme fra de store amerikanske avisenes gravejournalister. Her er den mest omfattende artikkelen fra New York Times så langt.

manglende planlegging og dødelig forsinkede respons på korona-krisen fortsetter å komme fra de store amerikanske avisenes gravejournalister. Her er den mest omfattende artikkelen fra så langt. Det har skapt mye oppsikt at britiske forskere mener å kunne ha en vaksine klar til høsten. Men eksperimentelle vaksiner vil trolig bare bli tilgjengelig for bestemte grupper, mens vi andre fremdeles trolig må vente i opp mot 18 måneder. (Noe som vil være en rekordrask vaksineprosess).

klar til høsten. Men eksperimentelle vaksiner vil trolig bare bli tilgjengelig for bestemte grupper, mens vi andre fremdeles trolig må vente i opp mot 18 måneder. (Noe som vil være en rekordrask vaksineprosess). I Moskva har byens mange tusen hjemløse havnet i en enda verre situasjon som følge av korona-tiltak der resten av befolkningen holder seg hjemme. Russland har så langt ikke opprettet noe tilbud til de vanskeligstilte innbyggerne.

har byens mange tusen hjemløse havnet i en enda verre situasjon som følge av korona-tiltak der resten av befolkningen holder seg hjemme. Russland har så langt ikke opprettet noe tilbud til de vanskeligstilte innbyggerne. Sør-Korea har nå så få tilfeller at myndighetene har rettet bekymringen mot import av smitte fra reisende.

har nå så få tilfeller at myndighetene har rettet bekymringen mot import av smitte fra reisende. CNN har laget reportasje om Sveriges standhaftige ikke-lockdown i kjølvannet av Trumps uttalelser om strategien.

standhaftige ikke-lockdown i kjølvannet av Trumps uttalelser om strategien. I Norge fortsetter antall sykehusinnlagte å falle, og per i går fikk bare 64personer respiratorbehandling på grunn av covid-19. I morgen er det én uke til de første store lettelsene i tiltakene. Regjeringen har foreløpig ikke definert hva som skal være terskelen for å gjeninnføre ulike tiltak.

