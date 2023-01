Zelenskyj-rådgiver går av etter kommentar om Dnipro-angrepet

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

VERDENS MEST FOLKERIKE LAND ER KANSKJE IKKE DET LENGER: Offisiell statistikk viser at det i fjor var 850 000 færre kinesere enn året før. 2022 markerer dermed det historiske vendepunktet der Kinas befolkningstall begynner den langvarige nedgangen demografene har spådd, og som vil gi vidtrekkende konsekvenser for kinesisk økonomi og ringvirkninger over hele verden. Det er første gang siden den store hungersnøden under Mao på starten av 60-tallet at det kinesiske folketallet synker, og utviklingen er fremskyndet av ettbarnspolitikken landet førte mellom 1980 og 2015 og av stigende kostnader til blant annet utdanning, skriver Reuters. Muligens er India – som ikke har oppdatert offisielle […]