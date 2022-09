Zelenskyj i nylig befridd by: «Dette skal skje overalt»

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Redaktør Logg inn med Vipps Logg inn med Facebook Logg inn med Google Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

BESØKTE BEFRIDD BY: Volodomyr Zelenskyj troppet i dag opp i den nylig befridde knutepunkt-byen Izium, strategisk beliggende sentralt i Kharkiv-regionen. I kontrast til Vladimir Putin, som ikke har vist seg i nærheten av fronten, hilste den ukrainske presidenten på soldater og takket dem for innsatsen idet det ukrainske flagget symboltungt ble heist foran det utbrente rådhuset. «Dette skal skje i hver by og hver landsby i Ukraina», skriver Zelenskyj i en Telegram-oppdatering. Izium bærer preg av at russernes uttrekning skjedde i hast og nærmest panikkartet, der alt fra store matlagre til klesvask på tørkesnorer ble etterlatt. Zelenskyj sammenlikner ødeleggelsene i […]