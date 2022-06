Ytre høyre-sjokk i fransk parlamentsvalg

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

DET FRANSKE PARLAMENTSVALGET: Emmanuel Macrons gruppering får 245 mandater, mister flertallet (289) i nasjonalforsamlingen og må nå søke støtte hos andre for å gjennomføre sin sentrist-agenda med høyere pensjonsalder og lavere skatter. Det er første gang på 25 år at den franske presidenten ikke har flertall i parlamentet. Som ventet har den nye sammenslutningen av venstre-, ytre-venstre- og grønne partier gjort et knallvalg og blir største opposisjonsparti (141 mandater), dog langt unna feberdrømmene om å kunne gjøre populisten Jean-Luc Mélenchon til statsminister. Den store overraskelsen er oppslutningen om ytre-høyrepartiet Rassemblement National, ledet av Marine Le Pen, som får hele 89 (!) […]