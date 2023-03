Xi Jinping til Moskva – hylles av Putin som «god venn»

VLADIMIR PUTIN HYLLER sin «gode gamle venn» Xi Jinping i en kronikk på trykk i kinesiske statsmedier samme dag som de to statslederne møtes i Moskva.

Statsbesøket, som innledes tre dager etter at det ble utstedt en arrestordre på Putin i Den internasjonale straffedomstolen, er et vitnesbyrd om at regimet i Kreml ikke er fullt så verdenspolitisk isolert som USA og EU liker å gi inntrykk av. I en tilsvarende kronikk i russiske medier skryter Jinping blant annet av Kinas «grenseløse partnerskap» med Russland og slår et slag for «pragmatisme» når det angår Ukraina. Xi, som er ventet å være i Russland til onsdag, fremmer fortsatt sin 12-punktsplan for fred.

Putin besøkte i går Ukraina for første gang siden fullskala-invasjonen i fjor, med sin reise til Mariupol. The Guardian/AFP/CNN



DEN KRISERAMMEDE STORBANKEN Credit Suisse blir kjøpt opp av rivalen UBS i det som skal være den største bankfusjonen