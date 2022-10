Xi Jinping blir øverste leder i Kina i hvertfall fem år til

XI JINPING ER SIKRET EN historisk tredje periode som øverste leder i Kina. Partiets sentralkomité har som ventet valgt 69-åringen til generalsekretær for en ny femårsperiode, i et stort skritt tilbake mot enmannsvelde etter flere tiår der makten i verdens mest folkerike land i større grad har vært delt mellom medlemmer av den politiske eliten. Xi, som i sin tale skrøt av den økonomiske veksten og sosiale stabiliteten som ifølge ham råder i Kina, blir samtidig gjenvalgt som øverste leder av Folkets frigjøringshær og fyller Politbyråets stående komité med støttespillere – utpregede ja-menn som forteller lederen det han helst vil høre, ifølge vestlige eksperter. «En maktkonsolidering vi ikke har sett siden Mao», sier en i Eurasia Group, et politisk konsulentselskap i New York. Den formelle tiltredelsen skjer først til våren. Den stramme koreografien på seansen i Beijing ble brutt ved en anledning, da tidligere statsminister Hu Jintao uten forklaring ble ført ut av salen. Det har vært spekulert i at episoden kan ha dreid seg om alt fra et illebefinnende til at en politisk protest ble avskåret. AFP/AP News

