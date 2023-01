Vy: Ville vært mulig å teste Follobanen med full trafikk

VY AVVISER BANE NORS PÅSTAND: Like før nyttår sa Bane Nors konserndirektør Stine Undrum at det ikke var mulig å teste Follobanen med normalt antall avganger før åpningen i desember. I går fortalte Vy, som Bane Nor leier inn for å kjøre tog til testkjøring, til Aftenposten at det ville vært uproblematisk for dem å levere nok tog til å teste med tilsvarende trafikk som rutetabellen. (Med normal drift er det på det meste seks avganger i timen i hver retning på Follobanen, mens det i testkjøringen i ukene før åpningen 11. desember kun var én avgang i timen).

