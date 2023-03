Vinner kunngjort i presidentvalget i Nigeria

REGJERINGSPARTIETS KANDIDAT Bola Tinubu er erklært vinner i presidentvalget i Nigeria. Tinubu fikk både flest stemmer og minst 25 prosent i 30 delstater, sier valgkomiteen.

Valget har vært preget av forsinkelser og voldshendelser ved stemmelokaler, og kandidatene for de to største opposisjonspartiene hevder det er foregått juks og at det hele kanselleres og avvikles på ny. «Vi har totalt mistet troen på hele prosessen», sier Julius Abure, leder av det nigerianske Arbeiderpartiet. Afrikas mest folkerike land har gått fra krise til krise under den åtte år lange presidentperioden til den tidligere militærdiktatoren Muhammadu Buhari. Vanguard/AFP



MINST 32 ER OMKOMMET og 85 skadet i en front-til-front-kollisjon mellom et passasjertog og et