Selv om det virker å ha gått under radaren her hjemme (om enn ikke i Sverige), har politiet i tre europeiske land de siste dagene gjennomført en rekke enkeltstående aksjoner mot flere høyreekstreme grupperinger:

Relativt konkrete planer om vold mot meningsmotstandere er blitt avdekket i Finland, store mengder våpen og ammunisjon er beslaglagt i Østerrike – og før helga ble to spanske statsborgere pågrepet av politiet i Ronda og Pamplona, mistenkt for salg av narkotika.

Politiet mener pengene fra narkotikasalget var ment å finansiere etableringen av flere autonome hvit makt-enklaver i landet – og kjøp av våpen til bruk i en fremtidig rasekrig.

Spania: Uttrykte støtte til høyreekstrem terrorist

Under ransaking av et hjem i Ronda tok politiet beslag i hakekors-flagg og andre høyreekstreme effekter, i tillegg til narkotiske stoffer, kniver og datautstyr.

De pågrepne har vært i politiets søkelys siden i fjor høst, da to andre menn ble arrestert på Spanias østkyst. Politiet skal den gang ha funnet et slags manifest der konkrete planer for å etablere hvit makt-grupperinger på den spanske landsbygda og gjennomføre voldelige angrep ble beskrevet.

Politiet mener de siktede forfekter en form for hvit nasjonalisme med sterke antipatier mot politikere som tillater nordafrikansk innvandring til Europa.

Mer konkret har etterforskningen avdekket at mennene har uttrykt støtte til den høyreekstreme terroristen Brenton Tarrant, som i mars 2019 drepte 51 mennesker ved to moskéer i Christchurch på New Zealand.

Ifølge spansk politi har de involverte gjentatte ganger delt oppfordringer til angrep mot ulike minoritetsgrupper og meningsmotstandere i sosiale medier.

De to mennene som ble arrestert før helga er blant annet siktet for hatkriminalitet, brudd på våpenlovgivning og støtte til rasistisk terror. Samtlige av de fire er løslatt mot kausjon i påvente av rettssak.

Finland: Nettverk planla alvorlige voldshandlinger

I Finland ble det nylig avslørt at et høyreekstremt nettverk har planlagt voldshandlinger mot meningsmotstandere, politikere og offentlige tjenestemenn – det ble først meldt at innenriksminister Maria Ohisalo og statsadvokat Raija Toiviainen sto på en liste over potensielle ofre, men finsk politi har senere avkreftet dette.

Et ukjent antall personer er imidlertid mistenkt for planleggingen, som skal ha pågått gjennom året. De er også mistenkt for brudd på finsk våpenlovgivning.

Én av de mistenkte er en polititjenestemann med lederstilling i Helsingfors – vedkommende er tatt ut av tjeneste. Den aktuelle polititjenestemannen skal ha tilhørt samme våpenklubb som flere av de mistenkte.

Også tidligere i år har Helsingfors-politiet vært i hardt vær etter avsløringer om bånd mellom tjenestemenn og ytre høyre-grupperinger – vedkommende som nå er mistenkt skal være én av de samme personene som ble omtalt i høst.

Politiet undersøker i tillegg om informasjon fra etterforskningen har lekket til den aktuelle gruppen.

Østerrike: Beslagla våpen, håndgranater og sprengstoff

I forrige uke avslørte også politiet i Østerrike høyreekstremister med konkrete planer om å etablere en bevæpnet gruppe i delstaten Bayern sør i Tyskland.

I flere aksjoner tok politiet totalt beslag i 76 hel- eller halvautomatiske våpen, deriblant Kalashnikov-geværer og Uzi-er, i tillegg til 14 håndvåpen, store mengder ammunisjon, seks håndgranater og flere ulike typer eksplosiver.

Ifølge Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer skulle våpnene delvis bidra til å bygge opp en høyreekstrem «milits» i Tyskland – politisjefen i Wien har beskrevet beslaget som det største på flere tiår, mens tyskerne innenriksminister mener det hele er «alarmerende».

Fem personer i alderen 21 til 53 år er allerede arrestert i Østerrike, der den eldste er tidligere kjent for politiet – både på grunn av organisert kriminalitet og høyreekstrem aktivitet. Nasjonale medier har også knyttet ham til en serie brevbomber som rystet landet på 1990-tallet.

Etterforskerne skal ha kommet over både våpen og planene om å bygge opp en bevæpnet, høyreekstrem gruppe gjennom overvåkning av ulovlig narkotikahandel mellom Østerrike og Tyskland.

Det pågår også etterforskning i Tyskland, der det hittil er gjort to arrestasjoner – politiet her har samarbeidet med kolleger i nabolandet siden oktober i fjor.

