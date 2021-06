– Jeg har vært medlem av alt det går an å være medlem i for å stoppe de jævla muslimene. For det blir vår undergang. Folk forstår ikke hvor alvorlig det er.

Det sier Amund Garfors (76) til Filter Nyheter. Helt siden slutten av 80-tallet har han vært aktiv i den rasistiske organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI).

FMI består i dag av noen få sentrale medlemmer som benytter retorikk om et «raserent Norge» og beskriver innvandrere som «rasefremmede», «negre» og «invasjonsstyrker» i sosiale medier.

Garfors selv har flere ganger i 2021 skrevet innlelgg på FMIs hjemmesider der han har signet som stortingskandidat for partiet Demokratene. Der kaller han statsminister Erna Solberg «forræder» og advarer mot «befolkningsutskiftning» og «eksotisk vold» fra «det importerte marerittet».

Garfors meldte seg inn i Demokratene allerede ved etableringen i 2002, og 76-åringen er i høstens stortingsvalg oppført på tredjeplass på partiets lister i Nordland.

– Jeg gikk inn for å arbeide for Norge og for nordmenn, med mål om at vi skulle klare å gjøre noe mer med den jævla muslim-importen, forklarer Garfors.

«Nå er det virkelig topp. En topp gjeng»

Demokratene har på kort tid gjennomgått store forandringer. Den viktigste er at Geir Ugland Jacobsen (63) har blitt ny partileder.

Ugland Jacobsen ble ekskludert fra Fremskrittspartiet før jul i fjor, samtidig som fylkeslaget han ledet i Oslo ble tvangsoppløst. Med seg fra Oslo Frp fikk han Document-skribenten Kent Andersen (59), som nå kan titulere seg som «politisk nestleder» i sitt nye parti.

På valglistene i Nordland står Andersen på førsteplass, mens Ugland Jacobsen er oppført på andre. På tredjeplass finner vi Amund Garfors.

Som fylkesleder i Demokratene gikk Garfors i 2005 inn for å forby islam i Norge. Samme år tok han til orde for å styrke Heimevernet for å stå imot en fremtidig muslimsk invasjon.

I en periode fra 2012 var han ute av partiet etter krangel og interne konflikter, men i 2017 var han tilbake som partiets fremste representant i Nordland.

– Nå er det virkelig topp. En topp gjeng, sier Garfors om Ugland Jacobsen og Andersen i den nye sentralledelsen, som han ser for seg å drive valgkamp sammen med i hele fylket.

– Demokratene står for akkurat det jeg står for, forklarer han om sitt engasjement i partiet.

– Går det greit å være medlem av både FMI og Demokratene samtidig?

– Ja, det tror jeg. Det er ikke sånn som i Frp, der du ble kasta på dør hvis du var medlem av FMI. Siv Jensen drev jo med ren trakassering av FMI-folk, svarer han.

«Kjenner han som en god samarbeidspartner»

Det var før jul i fjor at Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert fra Fremskrittspartiet. Årsaken var at han «skadet omdømmet til partiet, våre medlemmer og tillitsvalgte», ifølge ledelsen.

Under lå en konflikt om politisk retningsvalg. Som fylkesleder i Oslo Frp hadde ikke Ugland Jacobsen bare stilt spørsmål ved om Siv Jensen burde stå på førsteplass på valglista, men også ivret for å gjøre partiet til «et patriotisk fyrtårn» med «total stans i innvandringen fra ikke-vestlige land».

Etter eksklusjonen meldte Ugland Jacobsen overgang til Demokratene. Nesten umiddelbart ble han leder i fylkeslaget i Oslo. I slutten av mai ble han enstemmig valgt som ny partileder nasjonalt.

Til Filter Nyheter sier Ugland Jacobsen at ledervalget skjedde «av hensyn til partiet og særlig det kommende stortingsvalget», samtidig som han påpeker sin bakgrunn som økonom og bedriftsleder.

På 90-tallet hadde han flere direktørstillinger i næringslivet, blant annet for Telenor og Vålerenga Fotball. Nå er målet å gjøre Demokratene til et stuerent og seriøst, men også «anti-globalistisk» parti under mottoet «Norge først».

At flere partimedlemmer på valglistene har lang fartstid i organisasjoner som SIAN og FMI, mener Ugland Jacobsen må være greit.

– Amund Garfors kjenner jeg som en god samarbeidspartner. Så lenge folk ikke er medlem av noe konkurrerende parti eller en ulovlig organisasjon, så har vi ikke noe problemer med det. Det er jo organisasjons- og ytringsfrihet i Norge. Det skal vi ikke begynne å overstyre. Det må være innenfor lovens rammer, men vi vil ikke forlange at alle våre medlemmer og tillitsvalgte skal være politisk korrekte i venstreliberal forstand, sier partilederen.

Mener Solberg «skulle vært pågrepet og fengslet»

I en video fra et møte i Folkebevegelsen mot innvandring i 2014, snakket Garfors om at hvite mennesker har forsvunnet fra forsteder i USA og at det samme snart vil skje i Oslo:

«Bare negre, puertorikanere, kriminelle, rotter og drit overalt», beskrev Garfors, som også slo fast at «myndighetene er på inntrengernes side» og advarte mot en plan for at Norge skal «rives i stykker».

Beskrivelsen av Erna Solberg som «forræder» har han gjentatt ofte – sist overfor Filter Nyheter på telefon. Denne gang viser han til påstander fra den høyreradikale bloggsfæren om hva Solberg skal ha sagt under en sikkerhetskonferanse i München i fjor:

– Når hun sitter i Adolf Hitlers hjemby og forteller at hvem som helst i verden har like stor rett på Norge som du og jeg, da er du forræder. Da skulle du egentlig vært fengslet. Du skulle vært pågrepet og fengslet. Da har du ingenting som norsk statsminister å gjøre. Det er forræderi. Mye verre enn det Quisling sto for, sier Garfors.

Sitt tidligere utspill om å ruste opp Heimevernet for å stå imot en muslimsk invasjon, mener han er blitt misforstått:

– Men vi har jo ikke politi i landet her, det er kjerringer – det er kvinnfolk som nå er politi. Og hva faen skal du bruke dem til når helvete bryter løs? Skal de stå opp når signalet går? For signalet vil gå, ikke bare i Norge, men over hele Europa. Om at «nå er tida inne, nå skal vi slå til». Da håper jeg vi har god kontakt med russerne. For det er dem som en gang til må komme og berge Europa fra muslimene, sier han til Filter Nyheter.

Unnskylder ordbruken som nordnorsk dialekt

Konfrontert med flere av Garfors' mange uttalelser, mener Demokratenes partileder Ugland Jacobsen at mye må tilskrives «en nordnorsk ordlegging som kanskje er litt forskjellig fra det vi er vant til sørpå».

– Det er en kulturell greie som vi bare må respektere, tror jeg. For ellers blir det veldig vanskelig å bo i Norge, sier Ugland Jacobsen.

I et innlegg 16. mai i år skrev Garfors som stortingskandidat for Demokratene på FMI sine hjemmesider om «det importerte marerittet» som «tvinges på oss».

– Nå vet jeg ikke hvilken sammenheng dette ble nevnt i, men hvis man ser til Sverige, så lever de jo unektelig i et mareritt akkurat nå. Norge ligger ti år etter Sverige, sier Ugland Jacobsen.

Han har ikke behov for å ta avstand fra partifellens oppfordring om å styrke militæret for å hindre muslimsk invasjon.

– Ikke så gamle sitater. Nå skal det jo sies at de snakker om å sette inn militæret og har gjort det også, både i Sverige og Frankrike. At han har tenkt i de baner – og at han ser at den strategiske utvikling kan gå i retning konfrontasjon – det må han jo stå fritt til å kunne tenke, sier partilederen.

«Vi må stoppe all rasefremmed innvandring»

Folkebevegelsen mot innvandring, der Garfors er medlem i tillegg til sin rolle i Demokratene, ble etablert av den nå avdøde høyreekstremistem Arne Myrdal i 1987.

Myrdal fikk i sin samtid stor oppmerksomhet for innvandrerfiendtlige og rasistiske uttalelser, blant annet om at norske ungdommer burde trenes i nærkamp med kniv for å hanskes med nye landsmenn.

I 1989 ble han arrestert og siden dømt til ett års fengsel for planer om å sprenge et uferdig asylmottak på Tromøya i Arendal kommune. Politiet tok beslag dynamitt og detaljerte utstyrslister hjemme hos aktivisten.

Senere deltok han i voldelige gateslag mot meningsmotstandere, blant annet i Fevik i Grimstad, noe han siden ble voldsdømt for.

I 1992 fortalte Myrdal selv til VG at han hadde møtt personer i det svenske nynazist-nettverket Vitt Arisk Motstånd (VAM), en gruppe som planla terroraksjoner og stjal våpen til bruk i en kommende «rasekrig».

– For oss spiller det ingen rolle hvem vi samarbeider med, bare vi kjemper for samme sak, sa Myrdal til avisa.

Der Demokratene-politiker Amund Garfors ble medlem av FMI kort tid etter etableringen i 1987, har nye personer siden kommet til. Én av dem er den mangeårige nynazisten Morten Lorentzen (57), som Filter Nyheter tidligere har omtalt.

Lorentzen har over tid deltatt på en rekke høyreekstreme og høyreradikale demonstrasjoner i flere europeiske land. I 2017 marsjerte han sammen med Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) i den svenske byen Falun, der nynazistene hyllet nazi-Tyskland, fornektet Holocaust, refererte til konspirasjonsteorier om jøder, et «hvitt Norden» og utpekte navngitte svenske politikere som «folkeforrædere».

DNM er en voldsfremmende nazistorganisasjon som hyller Adolf Hitler og knytter sin revolusjonære ideologi til tekster om geriljakrig og terrorisme.

Som landsstyremedlem for FMI holdt Lorentzen i fjor høst tale for den raseideologiske foreningen «Det fria Sverige», der mange av bidragsyterne har bakgrunn fra nazistmiljøer:

– Vi må stoppe all rasefremmed innvandring. Vi må internere de kulturfremmede. Vi må og skal repatriere, repatriere og repatriere. Norden og Europa er vårt! sa Lorentzen, som også snakket om viktigheten av å «sikre en eksistens for den hvite rasen fremover».

«Kjenner ham ikke, men hørt at han er nazist»

FMI-veteran og Demokratene-politiker Amund Garfors sier til Filter Nyheter at han aldri har møtt Lorentzen.

– Jeg kjenner ham ikke, men jeg har hørt at han er nazist. De folkene der vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Absolutt ingenting, sier 76-åringen.

– Men du deler organisasjon med ham – dere er begge medlemmer av FMI?

– Jeg tror ikke vi har noen paragraf i FMI som sier at det skal være en nazi-organisasjon, svarer Garfors, som forteller at enkelte i organisasjonen har meldt seg ut på grunn av Lorentzens koblinger til høyreekstreme miljøer.

Men Garfors selv vil ikke gjøre det samme.

– Jeg har ikke vært på møter på fem eller seks år, men jeg skriver i bladet deres, «Norge er vårt». Jeg har ikke sett noen behov for å melde meg ut, selv om de har fått med seg en nazist. Jeg kan ikke gå til Røyset og si at «nå må du hive ut han der nazisten». Det må han avgjøre selv, sier Garfors.

Det er Bjørnar Røyset (54) fra Kristiansund som i dag er leder for FMI i Norge. Garfors har ingenting vondt å si om ham.

– Jeg har vært med ham i mange år. Jeg har ikke hørt noe om at han liker nazisme. Han har heller stått fram og tatt avstand fra det og hyllet jødene og Israel. Det vet jeg at han har gjort, sier Garfors.

Under Røysets ledelse har Folkebevegelsen mot innvandring flere ganger benyttet høyreekstrem retorikk i sosiale medier og fremmet konspirasjonsteorier om at norske politikere står i ledtog med andre om å bruke innvandring som et angrep på den hvite norske befolkningen.

«Norge for Nordmenn! Fri! Sosial! Nasjonal!»

FMI-leder Røyset har videreformidlet flere av FMI-budskapene fra sin private konto på Twitter.

I mai 2020 delte han en melding om at «menneskeimporten av kulturfremmede individer med lavere IQ enn gjennomsnittet av europeere» nå skal «bidra til å rasere Norge og bidra til befolkningsutbytte».

«Norges ødelegges aktivt av Regjeringen og Stortinget. Dette er LANDSFORRÆDERI», het det videre i meldingen. Røyset trykket også «retweet» på følgende beskjed fra sin egen organisasjon: «NORGE FOR NORDMENN! FRI! SOSIAL! NASJONAL!»

I diskusjon med andre brukere på Twitter har Røyset fremmet påstander om at norske myndigheter forsøker å skjule hvem som egentlig utførte terrorangrepene 22. juli 2011.

«Ideene bak «terroren» på Utøya skrives tilbake til systemmedia og myndighetene som gjennom mange tiår har kneblet det frie ord og demonisert opposisjonelle. Diskusjonen må heller dreie seg om hvorfor myndighetene legger lokk på hvem andre som stod bak og trakk i tråder», skrev han i mars i fjor.

«Flere vitner hevder for øvrig [at] det var flere skyttere», fulgte han opp.

På Facebook har 54-åringen posert med en genser med påskriften «Knus kulturmarxismen», samtidig som organisasjonen han leder har tatt til orde for at Erna Solberg må stilles for en «folkedomstol» etter at «dødsstraffen er gjeninnført».

– Vi kommuniserer ikke med den slags, svarer Røyset på e-post når Filter Nyheter tar kontakt.

«Kunne ha vridd skallen rundt på politikerne»

Mens både Morten Lorentzen og Bjørnar Røyset står oppført på partiet Alliansens valglister til høsten, gjør FMI-kollega Amund Garfors seg klar til valgkamp for Demokratene.

– Jeg kjente ei dame i Lofoten som jobbet på asylmottaket. Hun viste meg ei liste over hva de jævlene skulle ha hver dag, bare av frukt. De hadde krav på sju-åtte forskjellige typer, hver dag. Så kan du gå på et gamlehjem, der de får to-tre druer hver. Da koker det inni meg. Da kunne jeg ha vridd skallen rundt på de her politikerne. Rett og slett. For det er aldri snakk om å spare penger når det gjelder de her jævla muslimene, sier han til Filter Nyheter.

– Blir det feil å kalle FMI en rasistisk organisasjon?

– Ja, det er feil. Vi er ikke rasistisk. Vi vil ha landet vårt i fred. Har du ikke krav på å ha landet ditt i fred? Skal du dele landet ditt med 200 andre nasjonaliteter? Har du lest Grunnloven, hva står det der? Gå og les paragraf 1 og 2. Det er et udelelig land, dette. Men snart blir det ikke udelelig, sier han.

Demokratenes partileder Geir Ugland Jacobsen har Garfors jevnlig kontakt med, forteller han. Nå planlegger han valgkamp i hjemfylket.

– Det er mange plasser å rekke over. Jeg tenkte jeg skulle ta ei uke. Men jeg blir ikke alene, jeg får sikkert hjelp av både Ugland Jacobsen og Kent Andersen, som blir med meg på runden. Og flere andre, vi har mange dyktige folk nå i fylket, sier han.

– Vi må være litt ansvarlige for dem som kommer etter oss. For de [muslimene] kommer en dag til å stå og pisse på gravene våre hvis vi tillater dette, legger han til.

Demokratene-leder Geir Ugland Jacobsen sier til Filter Nyheter at partiet er «fargeblinde» og uroer seg ikke over rasisme i partiet.

– Jeg er egentlig ikke bekymret for det nå. Jeg vet jo at vi ikke er rasister. Og det skal ikke være rasister. Ser vi åpenbar rasisme, så vil det komme reaksjoner. Men vi har fremdeles til gode å se det i Demokratene, som jeg også hadde til gode å se det i Fremskrittspartiet, sier Ugland Jacobsen.

For øvrig mener han at det å kalle folk rasist er blitt en hersketeknikk:

– For det er nesten en slags voldsoppfordring. Man blir jo nærmest fredløs hvis man blir definert som rasist. Jeg liker ikke rasisme selv heller. Men jeg tror veldig mange blir urettmessig stemplet som det – og at man ødelegger gode diskusjoner ved at det kortet spilles tidlig.

Støtt Filter Nyheter!

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa. Klikk på bildet og bli abonnent i dag.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.