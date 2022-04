Vil ikke svare på om Carl I. Hagens Putin-støtte har skadet Frp

INGEN KVIKK–FIKS: På direkte spørsmål i Politisk kvarter i dag ville ikke Sylvi Listhaug svare på om Carl I. Hagen har skadet Frps omdømme med sin støtte til Putins krigføring i Ukraina. (Skade på omdømmet har tidligere vært begrunnelse for eksklusjon fra partiet). Før oppstarten av helgas landsmøte ble partilederen grillet om hvordan hun i dag forklarer utspillene fra Hagen, Christian Tybring-Gjedde (som gikk ut mot Vestens fordømmelse av Putin da Russland tok Krim-halvøya og senere ba om å fjerne sanksjonene mot Russland) og Tor André Johnsen (som i 2015 ble advart av PST flere ganger om for nær kontakt med russiske etterretningsoffiserer).

Fremskrittspartiet strever med å finne sin plass i opposisjon i pandemi- og krigs-æraen, og begynner å få dårlig tid. «Det finnes ikke noen kvikk fiks, det er bare å bygge stein på stein. Vi går i alle fall i riktig retning nå», sa Listhaug til Dagsavisen i går. I sin landsmøtetale i dag var det Høyres oppspill til «en dødfødt norsk EU-debatt» hun plukket opp: «Hvis Høyre har ambisjoner om å styre Norge sammen med Frp etter valget i 2025, så kan de bare legge drømmen om Brussel død med en eneste gang», sa hun ifølge Aftenposten.



STENGER FOR RUSSERE: Norge stenger umiddelbart grensa i Finnmark for russisk varetransport, og i morgen alle havner for russiske skip – unntatt fiskefartøy, som utgjør flesteparten av de russiske skipsanløpene i Norge, og unntatt på Svalbard. Det skjer som følge av at Regjeringen i dag har vedtatt å implementere EUs femte sanksjonspakke. Høyres Ine Marie Eriksen Søreide mener det skjer for sent og Venstres Ola Elvestuen synes unntakene går for langt, ifølge NRK. Næringslivet i Finnmark er på den annen side svært glade for at fiskebåtene fortsatt får komme og spør seg hvor lenge det vil vare, skriver VG.



FALSKE ZELENSKYJ-VIDEOER: Flere videoer i sosiale medier skal vise at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er narkoman. I en video har presidenten hvitt kokainpulver liggende på pulten. I en annen film ser det ut som Zelenskyj råder folk til å bruke narkotika for å komme seg gjennom hverdagen. Begge er imidlertid falske, skriver Faktisk.no. I den første er det hvite pulveret redigert inn, mens i den andre hyller presidenten i virkeligheten trening og kaffe. Det blir også spredt to ekte videoer der Zelenskyj «virker til» å være ruset basert på ansiktsuttrykket hans, men de er ikke noe bevis på at han faktisk er det. (Å framstille ukrainerne som narkomane og fascister har vært en sentral del av Russlands propaganda, og Putin har nevnt dette i sine taler.)



VARSELLYS FOR VEKSTEN: I ferske tall fra Eurostat er det tydelige tegn til at Ukraina-krisen, brutte leveransekjeder og de høye energikostnadene bremser de store europeiske økonomiene.Veksten i euro-området var bare på 0,3 prosent under omikronbølgen i fjor, men synker nå til 0,2. Frankrike har null vekst og, i Italia trakk økonomien seg sammen og i Spania mistet den momentum de første månedene i 2022, skriver The Guardian. Det er rekordhøy inflasjonpå 7.5 prosent i euro-området.



