Video viser drone- og jagerflyhendelsen i Svartehavet

DRONEHENDELSEN: USA har offentliggjort en video av hendelsen i Svartehavet tirsdag morgen, umiddelbart før og etter at propellen til en Reaper-drone (som videoen er filmet fra) får propellen skadet. Videoen viser hvordan en russisk Sukhoi SU-27-jager flyr tett på dronen og dumper drivstoff, og at propellen har en skade etter en av passeringene (det faktiske sammenstøtet, som Russland nekter for, får kameraet til å kople ut et øyeblikk). Totalt dreier det seg om noen få sekunder av en hendelse Pentagon sier varte i 30-40 minutter.

Selv om luftrommet er internasjonalt mener Kreml det er provoserende at amerikanerne flyr droner så nær Russland. Amerikanerne har på sin side hevdet at den russiske flyveren opptrådte risikofylt og uprofesjonelt, men en talsmann for USAs utenriksdepartement sier i dag at selve sammenstøtet neppe skjedde med vilje. Det skal i dag ha vært kontakt mellom forsvarsministere og toppgeneraler fra de to stormaktene.

Etter hendelsen tirsdag morgen ble dronen lagt i glideflukt, slik at den traff vannet et sted sørvest for Krym med alle sensitive data slettet. Russland sier de allerede er på krasjstedet, men ifølge en talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd er det ingen grunn til å frykte at russerne får betydningsfull etterretning ut av det de måtte finne av vrakrester.