Verdenssamfunnet stiller opp for flom-rammede Pakistan

VERDENSSAMFUNNET HAR LOVET å støtte Pakistan med ni av de 16,3 milliarder dollar landet trenger for å bygge opp igjen områder ødelagt av de voldsomme oversvømmelsene i fjor. Det skjedde på en giverkonferanse i Geneve, der landets utenriksminister Bilawal Bhutto Zardari minnet om at «aldri før har et noen opplevd at en tredjedel av et land står under vann». Åtte millioner ble fordrevet fra sine hjem og enorme landbruksområder ble ødelagt i oversvømmelsene, som forskere sier klimaendringer kan ha bidratt til.

FN-sjef Antonio Guterres ber også om en fornyelse av det globale finanssystemet, for å gjøre det enklere for kriserammede land å få hjelp: «Pakistan lider både under en menneskapt katastrofe og et moralsk konkurs finanssystem». Yahoo (AFP)



BRASILS EKS-PRESIDENT Jair Bolsonaro er lagt inn på sykehus i USA med magesmerter, dagen etter at hans tilhengere stormet parlamentsbygningen, presidentpalasset og Høyesterett i Brasil. Joe Biden har ringt president Lula da Silva, mannen som vant valget Bolsonaros tilhengere grunnløst mener var juks, og invitert ham til Det hvite hus. Biden presses av partifeller i Kongressen