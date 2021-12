NEKTER Å GI DOKUMENTER: VG skriver i dag at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ga Stortingets kontrollkomité avslag på dokumenter for å undersøke om hans forgjenger kan ha brutt offentlighetsloven, begrunnet med at dokumentene er interne. Like før valget avdekket avisen at tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) ba embetsverket om å utsette å gi pressen innsyn i dokumenter knyttet til det omstridte Sverdrup-utvalget – fordi de «ikke er tjent med dette oppjaget i valgkampinnspurten».

– Skal det være slik at den som blir kontrollert bestemmer hvilke dokumenter den som kontrollerer får tilgang til, spør nå komitémedlem Carl I. Hagen (Frp), mens komitékollega Nils Bjørke (Sp) sier det kan bli aktuelt med flere spørsmål.

SULTESTREIKER I QATARSK FENGSEL: Regimekritiker Abdullah Ibhais, som tidligere jobbet som direktør i VM-organisasjonens kommunikasjonsavdeling, er per 3. desember på sin 18. dag med sultestreik i fengsel. The Guardian publiserte i går et ett minutts langt lydklipp fra en samtale med Ibhais i fengsel, der han fortsetter å hevde sin uskyld for bedrageri-anklagene han ble dømt for i april og nå anker.

– Jeg ble nektet muligheten til å bli hørt, jeg ble nektet muligheten til og si fra, og tross alt ble jeg varetektsfengslet mens rettssaken min ennå ikke er ferdig. Jeg ble arrestert bare for å være sikker på at jeg ikke snakker ut, att jeg ikke forsvarer meg selv og ikke avslører den sanne historien om hva som skjedde med meg, sier Ibhais i lydklippet, som først ble publisert i den nederlandske avisen NRC.

Ifølge Josimar Fotballblad blir Ibhais nektet å få salt i fengselet. «Uten salt vil han snart utvikle alvorlige helseproblemer, ifølge medisinske eksperter vi har kontaktet», skriver Josimar på Twitter.

Har du fått med deg hva Abdullah Ibhais’ sak handler om? Hvis ikke, les mer her:

MANGELFULL KLIMASAK: Tidligere i dag ble vårt ukentlige nyhetsbrev om klimakrisen, Elendig Fredag, sendt ut til våre abonnenter. Ved en svært beklagelig inkurie var deler av teksten om klimaaktivistenes nye allierte falt ut: «For det første har de fått følge av det amerikanske næringslivet. (…) Den andre alliamsen er det Meyer kaller «the China hawks». Klimatiltak blir i større og større grad knyttet til anti-kinesiske tiltak og nordatlantisk sikkerhetspolitikk». Les saken, gjenopprettet og komplett, her.



MÅ ETTERFORSKE PÅ NYTT: Statsadvokaten i Trøndelag ber politiet starte ny etterforskning av saken fra 1994 der fem år gamle Silje Marie Redergaard ble funnet død i en akebakke med skader som indikerte drap. Tre gutter på henholdsvis fire, fem og seks år ble den gang utpekt som gjerningspersoner, men etter dagens standard hadde den svært kortvarige etterforskningen store mangler. Etterforskningsordren kommer etter en dokumentar i NRK Brennpunkt som særlig stiller spørsmål ved avhørene av de påstått involverte barna. – Jeg er ikke enig i at ny etterforskning ikke vil føre til ny informasjon. Vi må gjøre et forsøk og se hva vi får fram, sier statsadvokat Bjørn Soknes til Dagbladet.

«Silje-saken» har blitt framhevet av eksperter som nok et eksempel på hvordan politiets avhørsmetoder på 1990-tallet ga stort rom for justismord, blant annet ved falske tilståelser og manglende notoritet.

Toppbildet: Claudia Regina (CC BY-SA 2.0) / Kjetil Ree (CC BY-SA 3.0)

