Vedtatt i Stortinget: USAs soldater får vidtrekkende fullmakter på norske militærbaser

GIR USA NYE TILLATELSER I NORGE: Stortinget har i dag vedtatt den nye, bilaterale forsvarsavtalen med USA, som gir amerikanske soldater større fullmakter på norsk jord. Amerikanske soldater i Norge får nå reise sømløst inn og ut av landet og i praksis operere som om de var i hjemlandet, med egne våpen Norge ikke nødvendigvis får innsyn i, skriver Aftenposten. De får enklere etablere egne områder inne på militærleirene, som de får bevokte selv, får ha med egne sivile eksperter på for eksempel IT og kryptering, og får førsteretten til å etterforske eventuelle lovbrudd egne styrkemedlemmer måtte begå på norsk jord. Forsvarsdepartementet, som begrunner avtalen med behovet for at USA raskere kan yte militær forsterkning av Norge, sier Sola, Rygge, Evenes og Ramsund er aktuelle for slike USA-teiger. De defineres ikke som egne militærbaser, slik at norsk basepolitikk formelt sett ikke endres. USA får heller ikke lagre atomvåpen, klasebomber eller landminer i Norge.



TUSENVIS AV RUSSERE I GEORGIA: Filter Nyheter har møtt flere russere som har valgt å flytte til Georgia etter invasjonen av Ukraina 24. februar. Videoprodusenten Ivan (23) hadde aldri vært politisk aktiv før han deltok i en antikrigsdemonstrasjon og ble pågrepet. IT-utvikler Jekaterina (41) og psykologen Olga Vostrosablina (31) ville ikke at barna skulle gå på en skole fylt med propaganda. IT-spesialisten Polly Sulaeva (26) sier hun ikke orket å bo i et land der mange fortsatt støtter Vladimir Putin og krigen mot nabolandet: «Jeg klarte ikke trene, konsentrere meg eller jobbe», sier hun om den siste tiden før hun reiste. Les hele reportasjen her.



Støtt Filter Nyheter og vårt arbeid med kritisk, undersøkende journalistikk! Ved å tegne et abonnement bidrar du til at vi kan fortsette å jobbe fram avsløringer i inn- og utland. Da får du også tilgang på våre eksklusive spalter og nyhetsbrev, slik som Filter Konspi og Filter X. Klikk her for å tegne deg (fra kr. 70,- med gratis prøvetid!)

OLJEKOMPROMISS I LO: Forbundene på LO-kongressen har kommet fram til et kompromiss om klimasaken og norsk oljeutvinning. Det innebærer at oljenæringa skal videreutvikles og at vidtrekkende forslag om å stanse eller bremse letingen blir lagt til side, skriver NRK. Til gjengjeld aksepterer Fellesforbundet at kampen om å få utvinne olje er tapt i områder der det allerede er fattet vedtak, som i Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen og Møreblokkene: «Det utfordrer ikke vi flere ganger. Spist er spist og gjort er gjort», sier leder Jørn Eggum. Naturvernforbundet og flere andre miljøorganisasjoner er fornøyd med vedtaket, mens Sylvi Listhaug oppfordrer Fellesforbundet til å melde seg ut av LO. «Det er et paradoks at LO vil begrense næringen som indirekte sørger for at vi kan ha en så stor offentlig sektor som vi har i Norge», sier Frp-lederen.

100 DAGER MED KRIG: I morgen er det 100 dager siden Russland invaderte Ukraina. Siden har den brutale krigføringen og konsekvensene for alt fra matsikkerhet til alliansepolitikk dominert aviser over hele verden. Også avistegnerne har fått god øvelse i å tegne tanks, hodeskaller og Putin-karikaturer siden 24. februar. Et tysk galleri har laget en utstilling av Ukraina-relaterte tegninger fra 28 forskjellige land, og gitt oss lov til å reprodusere de vi synes var best. Se dem her!

BARE TO LAND PÅ SKJEMA MOT NULLUTSLIPP: Forskere ved Yale og Columbia har lansert «The Environmental Performance Index» (EPI), som kommer annethvert år og rangerer 180 nasjoners miljøpåvirkning basert på 40 ulike miljøindikatorer. Det er nedslående lesning: Bare to av de 180 landene – Danmark og Storbritannia – er på vei mot netto null utslipp innen 2050, og de store utslippslandene havner langt under snittet på klima. Verdens største utslippsland, Kina, havner på en 128. plass. USA som er verdens nest største utslippsland, har rast på rankingen, fra en 24. plass i 2020 til en 101. plass i år. Les mer i ukas klimaspalte, Filter ELENDIG FREDAG.