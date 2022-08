Våpenhvile på Gaza, 43 drept etter tre dager med kamper

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

ISRAEL OG ISLAMIC JIHAD (PIJ), en palestinsk milits, har erklært våpenhvile på Gaza-stripen etter tre dagers kamper som har kostet livet til 43 palestinere. Våpenhvilen er kommet i stand ved hjelp av egyptiske meklere med hjelp av FN og Qatar, trådte i kraft klokka 23.30 lokal tid i går, og ser ut til å holde. En nøkkel-avtale er at Egypt garanterer at landet vil jobbe mot å få løslatt to PIJ-ledere som er fengslet i Israel. Blant de omkomne i de siste dagenes krigføring, den mest alvorlige oppblussingen av konflikten på Gaza-stripen siden krigen i mai i fjor, er 15 barn […]