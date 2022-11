Valgfornekter Kari Lake taper valget i Arizona

DEN YTTERLIGÅENDE TRUMPISTEN Kari Lake har tapt guvernørvalget i Arizona. Som en av de mest kompromissløse «valgfornekterne» i Det republikanske partiet har hun, uten å kunne fremlegge substansiell dokumentasjon, fremmet løgnene om at forrige presidentvalg ble kuppet av Joe Biden, og som øverste politiske leder i en vippestat som ofte er avgjørende for utfallet var det fryktet at hun kunne misbruke sin makt til fordel for Donald Trump når Bidens første periode utløper i 2024.

Nå blir det istedet Demokraten Katie Hobbs som inntar guvernørkontoret i delstatshovedstaden Phoenix, i nok et sviende tap for den ytre høyresiden i amerikansk politikk (Det demokratiske partiet vil med Hobbs' seier sitte med to flere delstatsguvernører enn etter forrige mellomvalg). Lake, som har unnlatt å forplikte seg til å akseptere resultatet i guvernørvalget, tvitret at «Arizonans know BS when they see it» etter at det ble kjent. Associated Press/Washington Post



TRUMP HAR UNNLATT å møte for komiteen i Representantenes hus som gransker stormingen av Kongressen og etterspillet etter forrige presidentvalg. Det til tross for at ekspresidenten ble stevnet i oktober. Komiteen utelukker ikke å straffeforfølge Trump for ringeakt for Kongressen.