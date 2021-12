VAKSINEMOTSTANDERE ETTERFORSKES: Fem menn og en kvinne (fra 32 til 64 år) er nå under etterforskning for å planlegge et attentat mot Sachsens delstatsminister Michael Kretschmer (CDU). Sachsen er en av delstatene i Tyskland med mest smitte og med lavest vaksinasjonsgrad i landet. Anti-vaksine aktivistene planla attentatet på grunn av delstatsministerens støtte til å innføre strengere smitteverntiltak og under ransakingen fant politiet både pistoler og armbrøster.

Tyske motstandere av koronatiltak har de siste månedene blitt stadig mer aktive og protestene mer voldelige. De siste ukene har flere tusener i delstaten Sachsen gått i demonstrasjonstog om natten, ofte med støtte fra nynazister. Både politi og journalister har blitt angrepet, og den tyske etterretningstjenesten har advart om økt radikalisering knyttet til motstand mot covid-19 restriksjoner.

KORONATESTER ANALYSERT FEIL: En tabbe på koronalabben ved Bærum sykehus førte til at 135 personer fikk feil prøvesvar på PCR-koronatest, skriver Budstikka. Feilen ble oppdaget da flere Bærums-foreldre slo alarm om at barnet deres fikk negativt svar PCR-testen, til tross for at barna hadde symptomer og hadde fått positivt svar på hurtigtest både før og etter. Teststasjonen varslet laboratoriet etter at ha mottatt fire varsler på rappen.

Årsaken til at de aktuelle koronatestene ble analysert feil skal være at to plater med prøvemateriale ble forvekslet, opplyser avdelingssjefen ved LAB på Vestre Viken, Trude Steinsvik, til lokalavisa. Prøvene ble deretter analysert på nytt og riktig svar sendt ut elektronisk.

STYRINGSRENTEN HEVES: Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde på en pressekonferanse klokka 10.30 i dag at styringsrenten settes opp fra 0,25 til 0,5 prosent. Beslutningen er enstemmig vedtatt av Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, som begrunner den med: «at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier at styringsrenten økes mot et mer normalt nivå.» Beskjeden kom noe overraskende på enkelte analytikere som antok at banken ville utsette å sette opp renten gitt de nye, nasjonale smitteverntiltakene og nedstengingen av samfunnet. Men Norges Bank legger til grunn at oppgangen i norsk økonomi «trolig» vil fortsette «når smitten etterhvert avtar og tiltakene lettes på i løpet av vinteren». Sentralbanksjefen varslet samtidig at tross usikkerheten fremover, «vil renten mest sannsynlig settes videre opp i mars».

REVURDERER BLODPROPP-RISIKO: En rådgivende komité til Det amerikanske smitteverninstituttet (CDC) møtes torsdag for å vurdere mulige begrensninger på Johnson & Johnson-vaksinen. Årsaken er at oppdaterte tall viser en større risiko for å få en sjelden og alvorlig type blodpropp etter å ha fått vaksinen enn det som fremgikk da de første tilfellene i USA ble rapportert i april i år. Komitéen kan ende med å anbefale at Johnson & Johnson-vaksinen bare gis til enkelte befolkningsgrupper, eller at den bare gis til dem som ikke kan få tak i andre typer koronavaksiner. Det amerikanske legemiddelverket (FDA) rapporterer at den høyeste forekomsten av den sjeldne bivirkningen er rundt ett tilfelle per 100 000 doser gitt blant kvinner i alderen 30–49 år. Så langt er det registrert rundt ni dødsfall som følge av bivirkningen. CDC satte i april vaksinen på vent i ti dager mens de gjennomgikk hvor trygg den var, men konkluderte den gang med at nytten var større enn risikoen.

Foto: Marco Verch (CC BY 2.0)

