Mistet oversikten? Her er noen av de viktigste nyhetene i Norge fredag 3. april:

Siste:

– Denne koronasituasjonen er ikke over til påske. Den er ikke over til sommeren. Den kommer til å vedvare hele 2020 og kanskje langt inn i 2021, sier Oslos helsebyråd Robert Steen – les hele intervjuet her.

Penger og arbeid:

301 000 personer var ved utgangen av mars registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Det tilsvarer 10,7 prosent av arbeidsstyrken. Nesten 90 prosent av nye arbeidssøkere oppgir permittering som årsak. Totalt er nå nesten 412 000 registrert som helt eller delvis ledige eller arbeidssøkere.

– Dersom mange nok skvises bort fra arbeidslivet, risikerer man at nasjonalformuen forvitrer. Det innebærer lavere forbruk, og mindre velferd i framtida , sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum .

, sier NHOs sjeføkonom . Krisepakkene koster så langt minst 200 milliarder, skriver regjeringen i en pressemelding fredag. Tiltakene som nå er fremmet koster 140 milliarder til sammen. I tillegg kommer lavere skatteinntekter og høyere utgifter til de ulike ordningene for permitterte, arbeidsledige og syke.

Åpner skolene?

– Jeg vil understreke at det er like sannsynlig at skolene forblir stengt som at de kommer med noen åpning, sier kunnskapsminister Guri Melby om ekspertutvalget som har vurdert om skoler og barnehager skal åpne igjen etter påske.

sier kunnskapsminister om ekspertutvalget som har vurdert om skoler og barnehager skal åpne igjen etter påske. Innholdet i rapporten fra utvalget blir ikke kjent før regjeringen har fattet sin beslutning om den videre strategien. Heller ikke rapporten om de samfunnsøkonomiske konsekvensene av koronatiltakene, eller Folkehelseinstituttets analyse av virusets reproduksjonstall i Norge, blir offentliggjort før den tid.

Noen indikasjoner er likevel kommet: Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, som har gitt innspill til ekspertgruppen som vurderer skolestenging, sier at «summen av de anbefalingene vi har gitt» peker i retning av at skolene ikke bør åpne.

Mer korona-nytt:

Høyre gjør det svært bra på Respons Analyses april-måling for VG: Partiet får 25,2 prosent oppslutning, frem med 7,3 prosentpoeng fra målingen i mars. Arbeiderpartiet får 26,7 prosent, frem 1,8 prosentpoeng.

Utenriksdepartementet opprettholder sine reiseråd «inntil videre» og fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Så du denne?

Norsk Industri går til angrep på sykepleierne etter kritikken mot regjeringens innkjøp av 1000 nødrespiratorer, som er helt ubrukelige i behandlingen av koronapasienter med lungesvikt.

– Jeg synes det er tragisk at Sykepleierforbundet i en nasjonal krise latterliggjør en bedrift som har stilt opp på dugnaden, sier industripolitisk direktør Knut E. Sunde, som også anklager forbundet for mobbing av Laerdal Medical.

Støtt Filters journalistikk

Korona-økonomien rammer også Filter Nyheter hardt, og nå trenger vi hjelp fra deg for å fortsette med den grundige journalistikken vi er kjent for. Samtidig lanserer vi et magasin som hver måned sendes til alle faste bidragsytere! Om du bestemmer deg nå, er det et svært viktig bidrag i en periode der uavhengige medier er viktigere enn noensinne:

For 100,- kroner i måneden får du Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Om du ikke har mulighet til et månedsbeløp (magasin) foreløpig, kan du skaffe deg en Filter-t-skjorte med en engangssum nedenfor.

Du kan også støtte Filter ved å sende redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media).

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.