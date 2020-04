Mistet oversikten? Her er noen av de viktigste korona-nyhetene fra Norge fredag 17. april:

Virus-situasjonen nå:

6 937 er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge.

er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge. 165 er innlagt på sykehus, 65 ligger på intensivavdeling og 51 er tilkoblet respirator.

er innlagt på sykehus, ligger på intensivavdeling og er tilkoblet respirator. 161 er døde.

Mer korona-nytt:

I nye beregninger anslår Folkehelseinstituttet (FHI) at det såkalte reproduksjonstallet i koronaepidemien den 15. april var helt nede i 0,68 – eller mer konkret i intervallet mellom 0,55 og 0,88. Les hele rapporten her. – Det er jo tydelig at det som gjøres nå, det å holde avstand, for å si det litt enkelt, virker. Det er effektivt, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg .

. EØS-tilsynet ESA har nå godkjent den norske regjeringens ordning med «kontantstøtte» til bedrifter som er rammet av omsetningssvikt under koronakrisen. Søkeportalen åpner lørdag – regjeringen holder pressekonferanse allerede i kveld klokken 21.

Verdal og Steinkjer kommune (selvfølgelig) var først ute med å åpne for at skjenkesteder i en begrenset periode kan få salgsbevilling av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 prosent – en slags «take away», der målet er å få omsatt varelager som ellers kan gå til spille.

Byrådet i Oslo går inn for det samme og søkte i dag om at «steder som har skjenkebevilling og tilbyr take away-mat, også kan tilby kundene sine take away-øl» , ifølge byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Altså, dette betyr ikke at folk kan gå rundt i gatene med halvlitere på glass.

, ifølge byrådsleder (Ap). Altså, dette betyr ikke at folk kan gå rundt i gatene med halvlitere på glass. Kulturminister Abid Raja (V) har opprettet en nasjonal 17. mai-komité bestående av representanter fra 17. mai-komitéene i 16 ulike kommuner, som har bestemt at det klokken 13. på 17. mai vil bli avfyrt salutt ved ni festninger og at Det norske solistkor deretter skal synge «Ja, vil elsker» – og alle kan bli med.

(V) har opprettet en nasjonal 17. mai-komité bestående av representanter fra 17. mai-komitéene i 16 ulike kommuner, som har bestemt at det klokken 13. på 17. mai vil bli avfyrt salutt ved ni festninger og at Det norske solistkor deretter skal synge «Ja, vil elsker» – og alle kan bli med. I ettermiddagens pressekonferanse varslet for øvrig Raja at regjeringen innen utgangen av april skal avklare om det vil bli lov med større kultur- og idrettsarrangementer etter 15. juni. Et videreført forbud vil føre til mange avlysninger i sommer, men gjør at arrangørene kan påberope seg «force majeure» og unngå ytterligere kostnader.

Et videreført forbud vil føre til mange avlysninger i sommer, men gjør at arrangørene kan påberope seg «force majeure» og unngå ytterligere kostnader. Selv om verdenskjente (om enn ikke for oss) sikkerhetseksperter mener at den norske smittesporingsappen er totalt nytteløs, har rundt 730 000 nordmenn allerede lastet den ned fredag formiddag. Les for øvrig denne om hvilke opplysninger du faktisk gir fra deg.

