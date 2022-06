«Utslippsgapet» er borte. Nå har vi et annet problem

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

TORSDAG LA REGJERINGEN fram en plan som ifølge dem selv skal gjøre Norge til «en grønn industrikjempe», men både miljøorganisasjoner og industrien selv synes det hele var lite konkret. Dagens hovedsak skal handle om klimaløfter uten konkrete tiltak, men først: UKAS RUNDE Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) vil investeringer i grønn energi overstige 1,4 billioner dollar i år, det skriver The Energy Mix. Selv om det er et skritt i riktig retning, mener IEA at det er langt unna investeringene som skal til for å oppfylle internasjonale klimaavtaler.«Rewilding», eller tilbakeføring av natur til sin opprinnelige tilstand, bygger moment i Storbritannia. […]