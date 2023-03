USA sonderer terreng for nye sanksjoner mot Kina

USA KONSULTERER SINE allierte om muligheten for å ilegge Kina nye sanksjoner dersom landet leverer våpen til Russland, sier kilder til nyhetsbyrå. Samtalene skal fortsatt være på et tidlig stadium.

USA har de siste ukene hevdet at regimet i Beijing vurderer å støtte den russiske krigføringen i Ukraina militært, uten at det offentlig er vist fram bevis for dette. Kina støtter allerede Russland diplomatisk og økonomisk på andre måter. Vladimir Putin sa i går at han venter Xi Jinpings besøk i forbindelse med at kinesiske entrepenører får bygge T-banetunneler i Moskva.

Biden-administrasjonen godkjente i natt våpensalg for 619 millioner dollar til Kinas erkefiende Taiwan. Det inkluderer hundrevis av missiler for F 16-fly. Reuters/CNN

TOGULYKKEN I HELLAS tirsdag ser ut som om den ble forårsaket av en tragisk menneskelig feil. Det er budskapet til statsminister Kyriakos Mitsotakis, som var på åstedet