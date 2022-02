INVADERER NÅR SOM HELST, SIER USA: Nok en dag er gått med intens diplomatisk møtevirksomhet uten at det er ført frem til noen grunn til å ta situasjonen i Ukraina mindre alvorlig. Russerne har i dag formelt startet den store militærøvelsen i Belarus (Hviterussland), der en betydelig andel av de trolig godt over 125 000 utplasserte soldatene befinner seg (en ren rutineøvelse, ifølge de to allierte landene). USA skjerpet i natt reiserådene til Ukraina for sine borgere, som nå anmodes om å ikke oppsøke ukrainsk jord og å reise hjem snarest hvis de befinner seg der. Joe Biden ga i natt et intervju til kanalen NBC der han advarer mot at situasjonen kan «go crazy» på veldig kort tid, og utenriksminister Anthony Blinken sa under sitt besøk i Australia i dag at Vesten fortsatt observerer alarmerende tegn på eskalering, inkludert ankomsten av stadig flere styrker langs Ukraina-grensa.

Blinken fester ikke lit til teorien om at Putin vil vente med å gjøre noe drastisk så lenge verdens oppmerksomhet er rettet mot Beijing: «Vi er nå i vinduet hvor en invasjon kan starte når som helst, og for å gjøre det helt klart: Det kan også skje under olympiaden».

VARSLER LETTELSER: Regjeringen innkaller til pressekonferanse lørdag klokken 10 der de skal legge fram nye lettelser i koronarestriksjonene. Ifølge opplysninger til VG ser det ut til at både meteren og munnbindpåbudet fjernes. I FHIs siste risikovurdering, som kom onsdag denne uken, skrev de at vi kan få en normal hverdag om kort tid. «Spredningsevnen til epidemien er nå så stor at en betydelig bremsing av epidemien ville ha krevd svært sterke tiltak over tid», skrev FHI, og konkluderte med at det ikke er noen klare fordeler med å forskyve epidemien ut i tid.

SJOKKERT AV SNØMANGELEN RUNDT OL-LØYPENE? Vel – det er ikke første gang vinter-OL går på kunstsnø, og det er egentlig ikke temperaturen som er problemet i Beijing. Likevel kan det være grunn til å se tv-bildene fra Kina som et frampek. Natursnø blir stadig sjeldnere, og ifølge en internasjonal studie vil bare 8 av de 21 tidligere vertsbyene for vinter-OL være kalde nok til at man kan regne med snø innen århundret er omme. Flere steder sliter allerede: Én av fem tidligere vertsbyer for vinter-OL regnes i dag som usikre vinterdestinasjoner, skriver Filter Nyheter i ukas utgave av klimaspalten Elendig Fredag.

AP, VAKSINE-KONSPI og KINA: På en pressekonferanse i dag klokken 13 la Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frem Nasjonal trusselvurdering for 2022. Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet la også frem sine trussel- og risikovurderinger.

«Vi forventer at sentrale politikere fra Arbeiderpartiet vil få en mer fremtredende plass i det høyreekstreme fiendebildet nå som det er det største partiet i regjeringen» , skriver PST i sin nasjonale sikkerhetsvurdering. Hovedvurderingen er, som i fjor, at det er «mulig» at høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i 2022. Det er i første rekke «akselerasjonister» som vurderes å utgjøre den største trusselen blant høyreekstremistene. Les mer her.

Blant annet er norske vaksinemotstandere aktive i samme nettfora som etablerte politiske ekstremister. ​​I dag må sikkerhetstjenesten ta høyde for at det kan finnes personer i Norge som ønsker å skade norske helsetopper, vaksinesentre eller politikere fordi de forbindes med koronatiltak. Les mer her. Samme uke som kommunistlederne i Kina forsøker å sportsvaske regimets mange menneskerettighetsbrudd, peker PST på at kinesiske nettverksoperasjoner i økende grad fokuserer på norske politiske forhold: «Det er sannsynlig at kinesiske digitale trusselaktører har fått i oppdrag å kartlegge norske politikere og andre som kritiserer Kina». I rapporten, der Kina blir nevnt dobbelt så mange ganger som Russland, minner PST også om faren for at kinesiske kommersielle teknologiselskaper er verktøy for «militær modernisering». Les mer her.

UETISK IVERMEKTIN-STUDIE TRUKKET: Den akademiske nettsiden SocArXiv har trukket tilbake en ikke-fagfellevurdert studie som påsto å vise at ivermektin var effektiv i behandlingen av covid-19. Myndighetene i Mexico City har gjennom 2021 delt ut 465 000 «behandlingspakker» til innbyggerne som inneholdt ivermektin-tabletter. Studien, som har blitt lastet ned over 11 000 ganger fra SocArXiv, påsto at sykehusinnleggelsene falt drastisk som følge av pakkeutdelingene og er blitt sitert på mange sosiale medier-plattformer som et bevis på at ivermektin virker mot korona. Forskningsmiljøer mener imidlertid studien er uetisk og opposisjonspolitikere i Mexico forlanger nå granskning. Les mer i vår artikkel her.

