USA og Sør-Korea gjengjelder nordkoreansk missiltest – skyter opp fire missiler

SØR-KOREA OG USA HAR i samarbeid skutt opp fire bakke-til-bakke-missiler som respons til Nord-Koreas avfyring av et ballistisk missil i bane over japansk territorium natt til i går – den lengstrekkende landet noen gang har skutt opp. En av rakettene styrtet kort tid etter oppskyting med et høyt smell og stor eksplosjon, noe som skapte paniske tilstander i kystbyen Gangneung, der mange frykter et nordkoreansk angrep.

Sør-Korea er likevel ikke nærmere krig enn at landet tilbyr seg å ta ut 24 stridsvogner fra sin egen stående hær og selge dem til Norge slik at vi i løpet av bare 6-8 måneder kan styrke Forsvaret. Den norske anskaffelsen av nye tanks står mellom koreanske K2 Black Panther og tyske Leopard 2A7, men sistnevnte har lengre leveringstid.