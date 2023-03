USA med angrep mot iransk-alliert milits i Syria

USA HAR UTFØRT FLERE luftangrep mot grupper i Syria som er alliert med Irans revolusjonsgarde. Videoer på sosiale medier viser eksplosjoner i den milits-kontrollerte og oljerike Deir-el-Zor-provinsen ved grensen mot Irak. Det skjer etter at en amerikansk kontraktør ble drept og seks skadet i et droneangrep mot en militærbase i Hasakah nordøst i Syria i går, sier forsvarsminister Lloyd Austin i en kunngjøring.

Fem av de skadde skal være tjenestepersonell i USAs hær, og etterretningen sier dronen var iranskprodusert. Det er ikke uvanlig at USAs styrker angripes med droner i Syria, men svært sjelden at liv går tapt i angrepene. Reuters/AP News



MER ENN EN million demonstranter markerte i går sin misnøye med den franske regjeringens pensjonsreform. 119 000 deltok i protestene bare i Paris, ifølge innenriksdepartementet. I Bordeaux måtte brannvesenet slukke en påsatt brann på byen rådhus. BBC News



EN KVINNE I 25-årsalderen er i Sverige tiltalt for å presse en riksdagsrepresentant for 65 000 kroner. Hun skal ha truet med å gå ut med at hun fikk penger for sex av representanten, som etter å ha