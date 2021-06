STANSER PRAKSIS: Ansatte i Forsvarets narkotikagruppe har blitt oppfordret av Forsvarets ledelse til å melde seg inn i den ruspolitiske organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Forsvaret bekrefter også å ha betalt medlemskapet deres, skriver NRK.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt sier det er klart ulovlig at en statlig institusjon finansierer eller oppfordrer sine ansatte til å engasjere seg i en politisk organisasjon.

Nå stanser Forsvaret betaling av medlemskapet. Kommunikasjonssjef Erling Nervik i Hæren påpeker at de vil fortsette å samarbeide med NNPF som «en av flere verdifulle bidragsytere for kompetanseheving».

Norsk Narkotikapolitiforening har uttrykt klar motstand mot den foreslåtte rusreformen, som det ikke ble flertall for i mai. NRK har tidligere avdekket at organisasjonen har fått millioner fra politiet, som kaller det et «fagtilbud».

SATSER PÅ 2025: Anonyme Frp-kilder sier til Aftenposten at de ikke har troen på en borgerlig valgseier ved årets stortingsvalg, og at de har blikket festet mot 2025: «Nå handler det om å bygge opp partiet», sier en av dem. En annen sier til avisen at det frem til neste valg handler om å vokse: «Er det noe vi har lært, så er det at vår vei til innflytelse og makt går gjennom egen styrke. Vi må ha egen styrke. For å få det må vi være mest mulig Frp».

Frps leder Sylvi Listhaug gjør det derimot klart at hun går til valg på en ren Høyre/Frp-regjering i år.

SKAL GRANSKE: Den siste uken har det gått rykter om at Kongressleder Nancy Pelosi planlegger å sette ned et panel for undersøke hva som skjedde under stormingen av Kongressen den 6. januar – som en reaksjon på at republikanerne sørget for at det ikke ble flertall for å opprette en uavhengig granskningskommisjon i Senatet. En slik tverrpolitisk kommisjon ble opprettet etter terrorangrepet 11. september 2001.

Først ville ikke Pelosi bekrefte planene, men torsdag kunngjorde hun at det vil nedsettes en Kongresskomité for å granske stormingen, skriver Washington Post. Pelosi understreker at hun fortsatt håper det kan bli flertall for en kommisjon på et senere tidspunkt.

KAN GÅ TIL EU-DOMSTOL: Ungarns nye lov, som begrenser unges adgang til informasjon om homofili og transpersoner, møter juridisk motstand fra EU.

16 EU-land har sammen fordømt loven, ifølge Euronews. På et ministermøte i Luxembourg ba flere EU-land om at kommisjonen skal ta tak i saken og vurdere om Ungarn bryter unionens lover. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kaller loven en «skam» på Twitter. Hun mener loven diskriminerer folk på grunn av deres legning.

Den nye ungarske loven forbyr innhold som «fremmer» seksuelle minoriteter, samtidig som den gjør det forbudt med reklame som fremstiller homofile og transpersoner som vanlige medlemmer av samfunnet. Loven er en del av en pakke som også inkluderer strengere straff for seksualisert vold mot barn og opprettelse av et «register av pedofile».

I en uttalelse fra Ungarns statsminister Viktor Orbán beskriver han kritikken som «falske anklager». Han mener den nye loven «beskytter barnas rettigheter», da den ikke berører rettighetene til personer over 18 år. «Så det er ingen diskriminering her», sa han ifølge Aftenposten.

