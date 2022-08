Ukrainsk kilde sier militæret sto bak angrep på russisk flybase dypt inne på Krim

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

OFFISIELT TAR IKKE Ukraina ansvar etter at en stor og strategisk viktig russisk flybase 225 kilometer inn på russisk-okkupert område på Krim-halvøya i går ble rammet av minst 12 store eksplosjoner. En rådgiver for Volodomyr Zelenskyj sier geriljasoldater kan stå bak, mens forklaringen i Moskva er at ammunisjonsdepoter gikk i lufta ved et uhell. New York Times har imidlertid en ikke navngitt kilde i det ukrainske militæret som sier de angrep basen med våpen «eksklusivt fremstilt i Ukraina». En person skal ha omkommet som følge av eksplosjonene. New York Times/Reuters MYNDIGHETENE I STORBRITANNIA planlegger styrte strømbrudd til vinteren. Et «rimelig verstefallsscenario» […]