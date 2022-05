Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag.

UKRAINA STILLER FLERE russiske soldater for retten, tiltalt for krigsforbrytelser. Soldatene, som er pågrepet og sitter som krigsfanger, blir de første som straffeforfølges for sine ugjerninger under invasjonen. En skal ha skutt og drept en ubevæpnet, 68 år gammel mann og risikerer livstid i fengsel. To skal ha brukt en granatkaster til å angripe sivile boliger […]