FORESLÅR ØSTERRIKSK/SVENSK LØSNING: Russland sier de pågående fredssamtalene nå omfatter drøftelser om en status for Ukraina som nøytral, demilitarisert stat som likevel får ha en begrenset, egen hær- og sjøforsvarsstyrke, etter modell fra Østerrike og Sverige. Ukraina, som har stanset russernes fremrykninger og gått til motoffensiv utenfor blant annet Kyiv og Kherson, er er åpne for en forhandlingsløsning, men tilbakeviser russiske ultimatum og krever juridisk bindende sikkerhetsgarantier. Statusen til Krim-halvøya og Donbass-regionen er blant de mest problematiske sakene som gjenstår selv om partene skulle bli enige om Ukrainas framtidige sikkerhetspolitiske status. Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov sier til russisk presse i dag at landet også står fast ved krav knyttet til russisk språk og russiske medier i Ukraina.





TALTE TIL KONGRESSEN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskij fikk i dag stående ovasjon fra en samlet amerikansk Kongress for talen han holdt via videolink i dag. Zelenskij anmodet USA om å gjøre mer for å stanse krigen og argumenterte for at den handler mer om ukrainernes skjebne – om «demokrati, frihet og å velge sin egen vei. Og om Europa og verden». Presidenten visste hvilke knapper han skulle trykke på overfor det amerikanske publikummet, med referanser til Pearl Harbour og 11. september og parafrasering av Martin Luther King Jr. Videoen han startet med å vise, kan du for øvrig se her. ​





AVHØRT I 14 TIMER: Marina Ovsynnikova, kvinnen som har blitt hedret som en helt av både Ukrainas president Volodymyr Zelenskij og Frankrikes president Emmanuel Macron etter at hun avbrøt en russisk tv-sending på Kanal én med en anti-krigsplakat, sier hun ble avhørt i 14 timer uten tilgang på juridisk bistand. Hun skal heller ikke å fått lov til å kontakte venner og familie under varetekten. Da hun møtte pressen i Moskva tirsdag kveld beskrev Ovsynnikova det som en «tøff situasjon», og sa videre at «ikke vær redd. De kan ikke fengsle oss alle». Til nå har Ovsynnikova fått en bot på 30 000 rubler (ca. 2 500 NOK) for å ha avbrutt nyhetssendingen, og hun nekter straffskyld for anklager om at hun skal ha organisert en uautorisert offentlig arrangement. Det er uklart om hun kan bli straffet i henhold til Russlands nye medielov. Les Filter Nyheters ferske langlesing om hva som skjer i Russlands medieverden akkurat nå, med innføringen av den nye sensurloven og blokkerte medier, og om hvordan fredsprisvinnerens avis Novaja Gazeta manøvrerer for å holde seg innenfor regelverket.



Vil du støtte Filter Nyheters arbeid? Den beste måten å gjøre det på er å tegne et abonnement – og nå kommer snart marsutgaven av papirmagasinet. Med abonnement får du også tilgang på alle våre eksklusive digitale spalter og nyhetsbrev. Bestiller du et årsabonnement sender vi deg et handlenett med Filter-logo som takk for håndsrekningen!

PÅ VEI HJEM ETTER SEKS ÅR I IRANSK ARREST: Den britisk-iranske kvinna Nazanin Zaghari-Ratcliffe skal være løslatt fra sin husarrest i Teheran og på vei hjem til Storbritannia. Zaghari-Ratcliffe ble i 2016 arrestert og dømt for å konspirere for en maktovertakelse i Iran da hun besøkte familie i landet. Hun satt fire år i fengsel før hun ble overført til husarrest. Myndighetene i Iran sier de også har løslatt en annen brite, Anoosheh Ashoori, som ble dømt for spionasje i 2017.





SKAL EKSPORTERE ENDA MER GASS: Regjeringen øker produksjonstillatelsene på Equinors største gassfelter i Nordsjøen, slik at vår- og sommermånedene kan brukes til å fylle opp europeiske gasslagre. Sammen med en gjenoppstart av Melkøya-anlegget for flytende naturgass gjør det at 2022 trolig blir et rekordår for norsk gasseksport, skriver Dagens Næringsliv. Gasslagrene på kontinentet er historisk slunkne etter at Russland begynte å knipe igjen på gassen i fjor, noe som igjen har gitt dramatiske energipriser.





SOM EN STAT I STATEN: «Dette viser at Utenriksdepartementet opptrer som en ‘stat i staten’ og at departementet gjennom sin sendrektighet setter politisk prestisje foran behovet for rask hjelp». Det sier Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde etter Filter Nyheters avsløring i går om at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har sendt et notat til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) der de går langt i å peke på Utenriksdepartementet (UD) som en årsak til at Norge ikke har gjort raske nok vedtak om nødhjelp til Ukraina. Også Venstres nestleder Sveinung Rotevatn kritiserer regjeringen etter avsløringen om det interne notatet. «Krisen i Ukraina har ikke tid til å vente på at norske statsråder skal krangle seg imellom og stokke beina mellom departementene, det går rett og slett ikke. Nå teller hver time», sier Rotevatn. Les hele saken her.



Ha en fortsatt god onsdag! Hilsen Filter-redaksjonen