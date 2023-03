Ukraina ikke involvert i sabotasjen i Østersjøen, sier Zelenskyj-rådgiver

UKRAINSKE MYNDIGHETER tilbakeviser at de på noe vis var involvert i sprengningen av Nord Stream-ledningene i september. Det ble i går kjent at etterretning gjennomgått av USA peker mot at pro-ukrainske grupper sto bak sabotasjen. «Selv om det er gøy med konspirasjonsteorier mot den ukrainske regjeringen må jeg si at Ukraina ikke har noe med uhellet i Østersjøen å gjøre», skriver Volodymyr Zelenskyjs topprådgiver Mykhajlo Podolijak på Twitter.

Tyske medier kunne i går kveld avsløre at det som trolig var sabotørene ankom Rostock i begynnelsen av september i en leid yacht. Det skal være funnet spor etter eksplosiver i båten. Russlands ambassaden i USA avfeier opplysningene som tåkelegging og benytter anledningen til å spre konspirasjonsteorier om vestlige medier. CNN/The New York Times/RND/Reuters

MINST SEKS PALESTINERE er drept og 11 skadet etter at israelske styrker raidet Jenin på Vestbredden. Det opplyser den palestinske selvstyremyndigheten.