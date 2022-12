Ukraina frykter russisk storoffensiv på nyåret

TIL TROSS FOR TILBAKESLAGENE de siste månedene er det mye som tyder på at Russland planlegger en stor offensiv i Ukraina neste år, hevder den ukrainske forsvarsministeren Oleksii Reznikov og flere andre representanter for ukrainske myndigheter. Reznikov sier at selv om landet nå kan forsvare seg mot russiske angrep på nøkkelinstallasjoner og infrastruktur, ligger det an til et bredt angrep i februar. Han sier bare halvparten av de 300 000 Vladimir Putin tvangsmobiliserte i høst, er sendt til Ukraina for å forsterke de stridende styrkene der, og at resten nå er i ferd med å avslutte opptrening.

Andre mener angrepet kan komme enda tidligere og like gjerne mot Kyiv som i Donbass eller sør-Ukraina. Vestlige analytikere mener dog Russlands evne til bakkekrigføring er betydelig svekket. 16 russiske angrep tok to like fullt to liv, blant annet en Røde Kors-medarbeider, i Kherson i går. Byen er fullstendig strømløs og temperaturen synker. I EU skal det være enighet om nye sanksjoner. BBC News/The Guardian/AFP



ELON MUSK HAR BEGYNT å kaste ut kritiske journalister fra Twitter. Reportere i New York Times, CNN, The Washington Post, The Intercept, og Mashable er alle suspendert på plattformen etter å ha skrevet om hvordan den nye ledelsen også har slått ned på kontoer som videreformidler offentlig informasjon om Musk og andre rike og mektige personers private flyvninger. The Verge