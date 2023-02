Ukraina frykter russisk storoffensiv på årsdagen for invasjonen

TUSENER AV RUSSISKE soldater skal være samlet ved grensen til Ukraina, trolig i forberedelse av en ny storoffensiv før 24. februar, datoen som markerer at det er ett år siden fullskala-invasjonen i fjor. Det sier Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov. Han mener offensiven trolig kommer øst og sør i landet, og at mengden soldater indikerer at Russland har mobilisert flere enn de 300 000 som offisielt er kalt ut til krigen. President Volodymyr Zelenskyj sier i sin videotale at den pågående krigføringen i Donbas-regionen er blitt hardere og at det er tydelig at de russiske mannskapene er blitt styrket. Han gjentar på sosiale medier at Ukraina trenger kampfly, stridsvogner og langdistanseraketter.

Det russiske militæret bekjentgjør at de har rykket fremover sør og øst for Bakhmut. Rakettangrep mot en boligblokk tok