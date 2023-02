Uenighet i Energikommisjonen: Tror kraftoverskudd kan bli mindre viktig

­­­­

ONSDAG PRESENTERTE Energikommisjonen omsider rapporten «Mer av alt – raskere». Det viser seg at et mindretall, deriblant kommisjonens leder, tar dissens med rapportens hovedkonklusjoner. Dissensen er interessant fordi den er representativ for bekymringer som deles av mange. Mer om det i ukas hovedsak, men først:



KORT FORTALT