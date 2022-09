Ubåter og marineskip observert ved gasslekkasjene i Østersjøen

TO STØTTESKIP FRA DEN RUSSISKE marinen ble mandag og tirsdag observert i nærheten av stedene der Nord Stream-rørledningene har lekkasjer som følge av undervannsdetonasjoner.

Ubåter skal også være observert den siste uka.

Det er ikke etablert noen sammenheng mellom skipenes tilstedeværelse og den antatte sabotasjen, men kilder sier til CNN at skipene er ett av flere spor etterforskere jobber etter.



Den danske forsvarsministeren Morten Bødskov (S) tilbakeviser opplysningene i Der Spiegel i går om at landet ble varslet om et forestående angrep på en russisk rørledning. Han understreker at ingen har angrepet danske rørledninger, og at lekkasjene har oppstått i internasjonalt farvann.



Gasslekkasjen i Østersjøen kan bli tidenes største metanutslipp fra en naturgassinstallasjon. Lekker gassrørledningene helt tomme, vil det svare til en tredjedel av Danmarks årlige, samlede CO₂-utslipp. CNN/Information/Politiken

13 ER DREPT I iranske missilangrep mot det de hevder er opposisjonens baser i Kurdistan.

Samtidig har president Ebrahim Raisi gitt en tv-sendt tale der han uttrykker medkjensle for de pårørende etter Mahsa Amini – samtidig som han sier demonstrasjonene mot regimet krever «besluttsom inngripen mot motstandere av landets og folkets sikkerhet og fred».