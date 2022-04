«Uakseptabelt»: EU mener Russland driver utpresning – har stanset gassen til to land

HAR SKRUDD IGJEN GASSKRANA: Russland har stanset leveransene av flytende naturgass til Polen og Bulgaria i den mest drastiske responsen så langt på sanksjonene mot landet. Formelt er gass-stansen begrunnet med at de to Nato- og EU-landene (i likhet med de fleste andre olje- og gass-kundene) ikke har etterkommet det russiske kravet om at oppgjøret skal skje i rubler. Begge landene som er rammet, skal ha nok gass på lager i «overskuelig framtid». Vestlige ledere reagerer likevel kraftig på det som skjer: EU-kommisjonens presiden Ursula von der Leyen sier rett ut at Kreml driver med utpressing, kaller det uakseptabelt og et bevis for at Russland er en upålitelig leverandør. Du kommer selv til å merke prisstigningen på strømregningen for mai, ifølge kraftmarkedsanalytikere VG har snakket med.



VIL IKKE SENSURERE RUSSISK PROPAGANDA: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) fastslo på Stortinget tirsdag at regjeringen ikke følger EU når det gjelder å sensurere de russiske mediene RT og Sputnik. Statsråden understreket at disse mediene har blitt brukt for å spre propaganda fra Putin-regimet, men sa samtidig: «Per i dag er det vanskelig å se at disse aktørene utgjør en slik trussel mot grunnleggende samfunnsinteresser i Norge at det kan forsvare forhåndssensur gjennom generelt forbud», skriver Journalisten.



BLOGGET I SKJUL – BLE FENGSLET: Til Filter Nyheter forteller kenyanske Malcolm Bidali, som tidligere jobbet som sikkerhetsvakt i Qatar, om hva som skjedde da han ble pågrepet av Qatars sikkerhetstjeneste, siktet for å spre «desinformasjon». Under pseudonymet «Noah» blogget migrantarbeideren om leveforholdene og 12 timers lange arbeidsdager. «Det er som KGB eller Stasi. Etterretningspoliti. De jobber for å sikre Statens sikkerhet under press fra regimet. Disse gutta kan få deg til å gjøre mye», forteller 29-åringen. Les hele saken her.



VOLDSUTSATT LÆRER FÅR BEKLAGELSE: Oslo-læreren Clemens Saers får erstatning og beklagelse av Oslo kommune åtte år etter at han ble utsatt for vold av en elev i klasserommet. Saers fikk varige skader i strupen og posttraumatisk stressyndrom etter lidelsen, men flertallet i bystyret ville prioritere en generell erstatningsordning for kommunens ansatte fremfor erstatning til Saers. Nå har Venstre snudd i saken, skriver Aftenposten.



REKORDHØYT BONDEKRAV: Bøndenes organisasjoner krever rekordhøye 11,5 milliarder i påplusning i årets jordbruksoppgjør. 2,4 av dem er kompensasjon for kostnadsøkninger. «Mens behovet for egen matproduksjon har økt, står vi i fare for å redusere den i Norge. Dette kravet er det som må til for å kompensere for ekstraordinære kostnader, løfte bondens inntekt og bidra til fortsatt matsikkerhet», sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag ifølge DN/NTB. Initiativtakerne bak det såkalte Bondeopprøret sier til Nationen at oppgjøret i det minste må havne på et tosifret antall milliarder.



Fortsatt god dag! Hilsen Filter-redaksjonen