Tyskland vil ikke donere stridsvogner til Ukraina før USA gjør det samme

DET BLIR INGEN TYSKE stridsvogner på ukrainsk jord før amerikanske, skal kansler Olaf Scholz ha sagt gjentatte ganger de siste dagene bak lukkede dører. I sin tale til Verdens økonomiske forum i Davos i går unngikk Scholz å forplikte seg til å donere Leopard-vogner, som militære eksperter mener er best egnet til forsvaret av Ukraina. Scholz skal imidlertid være åpen for at forsvarsministermøtet på Ramstein-basen fredag, der USAs Lloyd Austin er blant de 50 deltakerne, kan komme til vedtak som gjør tysk donasjon av tunge våpen mulig. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg varsler at det kommer slike vedtak på møtet.

En talsperson for Joe Biden sier den amerikanske presidenten mener hvert land må ta sin egen, suverene avgjørelse om hvilken hjelp de er i stand til å yte, og en talsmann for Pentagon sier USA per i dag ikke er klare for å sende Abrams-stridsvogner (en ny hjelpepakke omfatter kampvogner av Stryker-typen).

I Davos talte Olaf Scholz rett før den ukrainske presidenten, som tilsynelatende