Tynt, republikansk flertall sikret i Representantenes hus

REPUBLIKANEREN MIKE GARCIA er gjenvalgt til Representantenes Hus for Californias 25. kongressdistrikt, og med det har partiet ugjenkallelig sikret seg de 218 representantene som gir dem flertall i kammeret. De seks mandatene som fortsatt ikke er helt avklart vil avgjøre hvor syltynt flertallet blir, men så lenge representantene holder seg til partilinja vil de i praksis kunne blokkere president Joe Bidens agenda. Stemmeopptellingen etter mellomvalget forrige uke har også avklart at Los Angeles får sin første svarte, kvinnelige borgermester i Karen Bass. Hun tilhører Det demokratiske partiet. New York Times

KINAS PRESIDENT Xi Jinping har åpent irettesatt Canadas statsminister Justin Trudeau for å lekke detaljer om de to statsledernes tidligere samtaler til pressen. Passiaren ble fanget opp av tv-kameraer under G20-toppmøtet i Bali.