Det statlige ukrainske atomkraftselskapet Energoatom advarer mot faren for radioaktiv stråling fra det nedlagte kraftverket i Tsjernobyl, der strømmen nå skal være kuttet. Det melder Reuters. Uten strøm brytes den konstante nedkjølingen av radioaktivt atomavfall som er lagret ved kraftverket, der en reaktor smeltet ned i 1986. Tsjernobyl har vært under russisk kontroll i to uker. Ukrainas utenriksdepartement sier kraftverket har dieseldrevne nødaggregatorer som holder i 48 timer, men deretter vil nedkjølingen stanse. De ber Russland om våpenhvile for å reparere strømforsyningen.

Særlig skal den humanitære situasjonen være alvorlige i Mariupol sørøst i landet, som har vært beleiret lenge og er uten strøm, varme og matforsyninger. Røde Kors omtaler tilstandene i byen som «apokalyptiske». Det er i dag, nok en gang, planlagt våpenstillstand og korridorer for evakuering ut av Mariupol og flere andre ukrainske byer, men prosessen går tregt, skriver Reuters. Ukraina har tidligere anklaget Russland for åpne ild mot disse korridorene. Til helga er det spådd kulde, så kraftig som minus 23 grader enkelte steder i landet.

Det amerikanske telekommunikasjonsselskapet Lumen Technologies er siste i rekken av selskaper som trekker seg ut av Russland. Lumen drifter flere sentrale internettfunksjoner, men det er uvisst hvilke følger uttrekningen får for nettjenester i Russland.

EU-ledere har kommet til enighet om nye sanksjoner mot russiske oligarker som blant annet vil ramme mulighetene til å sikre formuer i kryptovaluta. Det melder franske myndigheter.

I USA er det tverrpolitisk enighet i Kongressen om en hjelpepakke på 13,6 milliarder dollar til Ukraina og andre europeiske stater.

«AKSEPTERER KREMLS PERSPEKTIV»: Den svenske statsministeren Magdalena Andersson (S) sa tirsdag at Nato-medlemsskap er uaktuelt for Sverige og at noe slikt ville destabilisere Nord-Europa. Det til tross for at debatten har gått høyt i landet om tiden nå, i lys av Russlands krigføring, er inne for å formelt gå inn i forsvarsalliansen, og Anderssons finske kollega har sagt at finnene nå vurderer det. I dag møter Anderssons uttalelser kraftig motbør, skriver VG: Hun anklages for å «akseptere Kremls perspektiv» i avisa Expressen og for å skape «internasjonal oppmerksomhet på en uheldig måte» for både Sverige og Finland, ifølge Moderaterna-lederen Ulf Kristersson.

HANDLET RUSSISK ETTER INVASJONEN: Det norske oljefondet kjøpte og solgte russiske verdipapirer i to døgn etter at invasjonen av Ukraina startet. Det fremgår i et skriftlig svar finansminister Trygve Slagsvold Vedum har gitt til Rødt-representant Marie Sneve Martinussen i Stortinget. Til sammen dreier det seg om handler for 42 millioner kroner relativt små handler som inngikk i den daglige forvaltningen av fondet, sier Norges Bank ifølge E24. Dagen etter den siste handelen kunngjorde Regjeringen at Norges investeringer i Russland skal fryses og selges.

Foto: Ingmar Runge, CC BY-SA 3.0

