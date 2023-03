Trumps advokat må svare for storjury i dokumentsaken

DONALD TRUMPS ADVOKAT må svare for en storjury og gi statsadvokaten innsyn i beviser han sitter på om hvem som visste hva om lagringen av hemmeligstemplede dokumenter på Mar-a-Lago. Det er avgjort i en ankedomstol og er en seier for spesialrådgiveren med ansvar for etterforskningen av Trumps eventuelle lovbrudd ved å lagre slike dokumenter hjemme og ikke følge opp myndighetenes krav om tilbakeføring. Advokat Evan Corcoran kan anke saken videre, men det er høyst usikkert om det vil gi et annet utfall.

Storjuryen som er ventet å snarlig ta ut en tiltale mot Trump i Stormy Daniels-saken møttes ikke i går, og tidslinja framover er uklar. The New York Times/Washington Post



KINA SIER EN AV USAs destroyere illegalt har seilt inn i farvannet rundt Paraceløyene i Sør-Kina-havet. Militæret sier de overvåket og jagde vekk fartøyet. Reuters



MINST FEM ER OMKOMMET og 28 er fortsatt savnet etter at en båt kantret utenfor Tunisia i Middelhavet. Alle hadde krysset Sahara og forsøkte å komme seg til Europa. Le Monde/AFP



IRAN OG SAUDI-ARABIAS utenriksministere har ønsket hverandre