Trump truer med «store konsekvenser», men vil fortsatt stille som presidentkandidat dersom han blir tiltalt

ETTERFORSKNINGENE MOT TRUMP: Etterforskningen av om Donald Trump og flere av hans allierte kan ha brutt valglovene i Georgia, kan ende opp i flere fengselsdommer.

Det sier Fani T. Willis, statsadvokat i Fulton County, til Washington Post.

Ifølge Willis har de pålitelig informasjon om at alvorlige lovbrudd har blitt begått, og hun tror derfor at enkeltpersoner kan risikere fengselsstraff.

Det kan imidlertid ta flere måneder før tiltalen blir formelt tatt ut, og til det blir avgjort om det skal tas ut en tiltale mot Trump selv.

Så langt er 17 personer er under etterforskning, men Willis varslet at det om kort tid vil sendes ut flere varsler til enkeltpersoner. Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani er blant dem som er utpekt som et mål for etterforskningen.