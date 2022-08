Trump-residens ransaket av FBI + Norsk strømdebatt vekker blackout-frykt i Europa

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

MAR-A-LAGO RANSAKET: FBI gikk i natt til aksjon mot ekspresident Donald J. Trumps residens Mar-a-Lago i Florida, der de blant annet skal ha åpnet en safe. Razzien ble avslørt av Trump selv, som mener seg utsatt for maktovergrep fra sine politiske motstandere (han befant seg selv i New York). Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, indikerer at justisminister Merrick Garland vil etterforskes hvis hans parti overtar flertallet etter mellomvalget i november.Hverken politiet eller justisdepartementet har kommentert saken, men det er trolig at det er en del av etterforskningen av Trumps fjerning av graderte dokumenter fra Det hvite hus på […]