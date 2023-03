Trump kan bli tiltalt for hysj-penger til pornostjerne

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

PÅTALEMYNDIGHETEN I NEW YORK har varslet Donald J. Trumps advokater om at en tiltalebeslutning er nær i saken der ekspresidenten i valgkampen betalte en pornostjerne for å holde tett om deres forhold. Den mulige presidentkandidaten etterforskes også for å ha presset valgarbeidere i Georgia i 2020 og er granskes av spesialrådgivere både for forsøk på å sabotere valgresultatet og for oppbevaringen av hemmeligstemplede dokumenter på Mar-a-Lago, men er aldri personlig dømt for noe kriminelt. The New York TimesSJU ER DØDE OG MINST åtte er skadet etter å ha blitt skutt i en Jehovas Vitner-kirke i Hamburg i går kveld, ifølge tyske medier. Motivasjonen bak […]