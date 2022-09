Trump-etterforskerne må ligge unna dokument-beslag

DONALD TRUMP FÅR VILJEN sin, og det oppnevnes en uavhengig tredjepart til å granske de hemmeligstemplede dokumentene som er hentet ut fra hans private bopel.

Det har en føderal dommer i Florida avgjort.

Samtidig stanses Justisdepartementet bruk av dokument-beslagene i etterforskningsøyemed, slik at undersøkelsene av hvorvidt Trump brøt loven da han tok med seg dokumentene fra Det hvite hus, eller når han hindret departementet i å hente dem tilbake til Nasjonalarkivet, bremses inntil videre.

Avgjørelsen kan synes å sette presedens for at ekspresidenten får spesialbehandling, stikk i strid med prinsippet om at alle borgere likebehandles.